Mulher entra em trabalho de parto, e voo que vinha de Portugal faz pouso de emergência em Fortaleza

O piloto de uma aeronave da companhia portuguesa "Tap" precisou desviar a rota para aterrissar em Fortaleza após uma passageira entrar em trabalho de parto, na tarde deste sábado (20), durante voo de Lisboa com destino a São Paulo.

Segundo a Fraport, concessionária alemã do Aeroporto de Fortaleza, a torre de controle foi acionada às 15h19 de hoje sobre "uma emergência médica com uma passageira, com possível trabalho de parto". Às 16h, o avião pousou na capital cearense.

"Foram realizados os primeiros atendimentos e em seguida ela foi enviada para o Hospital Gastroclínica", disse, em nota. O Diário do Nordeste tenta contato com a "Tap" para mais detalhes.

A reportagem também solicitou mais detalhes sobre o estado de saúde da mãe e da criança à clínica e aguarda retorno.

