Mulher desmaia ao receber entrega de aplicativo e é socorrida por motoboy, em Juazeiro do Norte

O motoboy Mariano Pereira, de 31 anos, registrou uma situação incomum enquanto fazia entregas em Juazeiro do Norte, na Região do Cariri. No último dia 20 de julho, uma cliente desmaiou quando ele chegou com o pedido dela.

A situação foi registrada em câmera que Mariano carrega durante o trabalho. No vídeo, é mostrado o momento em que ela vai ao portão da residência, no bairro Limoeiro, receber o pedido de lanche feito por aplicativo, e acaba tendo uma queda de pressão.

Nesta quarta-feira (2), em entrevista à TV Verdes Mares, a cliente, identificada como Fernanda, relatou que não deixou o motoboy chamar o Samu porque não queria deixar o filho sozinho. "Ele ia chamar o Samu, mas eu não deixei, para não deixar meu filho sozinho".

Legenda: Mariano e Fernanda se reencontraram nesta quinta-feira (2) Foto: Darlene Barbosa/SVM

Mariano ficou com Fernanda por cerca de nove minutos, até encontrar vizinhos que conheciam a mulher e a ajudaram a levantar e ir até a sala de casa. "Não podia deixar ela sozinha", disse ele à TVM.

O motoboy costuma gravar vídeos da rotina como entregador para o seu canal no Youtube, com câmera que fica acoplada ao capacete.

