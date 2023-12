Motoristas têm até 28 de dezembro para renovar exame toxicológico periódico

Os motoristas profissionais que possuem habilitação nas categorias C, D e E terão que renovar e apresentar o exame toxicológico periódico até o dia 28 de dezembro de 2023. O condutor que não realizar o exame estará sujeito a uma cobrança automática de multa no valor de R$ 1.467,35, a partir do dia 29 de dezembro, e ainda será penalizado com mais 7 (sete) pontos na carteira de habilitação.

A norma é do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), deliberada por meio da resolução nº 269 de 29 de junho de 2023, para atender a exigência da Lei nº 14.599/23, de 19 de junho deste mesmo ano, que altera pontos do Código de Trânsito Brasileiro em referência aos motoristas profissionais. Dentre as mudanças, o motorista que não realizar o exame ainda terá suspenso o seu direito de renovar ou obter a CNH até a apresentação do resultado negativo ao Registro Nacional de Condutores Habilitados (RENACH).

Os exames devem ser realizados periodicamente a cada 2 anos e 6 meses, a partir da obtenção ou renovação da CNH com as categorias C, D ou E. De acordo com Emanuel Paula Pessoal, diretor do Laboratório Régis Jucá, instituição com vasta experiência no segmento de exames toxicológicos, e o maior do Nordeste em coletas, o teste é fácil, rápido e prático.

“Nós realizamos em média 30 mil exames toxicológicos por ano, atendendo em várias unidades em Fortaleza, interior do Ceará, Piauí e Maranhão. O laboratório conta com tecnologia eficaz, com processos de diagnóstico informatizados, que favorecem o recebimento do exame com extrema rapidez e segurança nas informações”, garantiu Emanuel.

Após a realização dos exames no laboratório, as coletas são enviadas para análise em São Paulo, e o resultado é disponibilizado para os condutores de forma on-line, ou em uma das sedes do laboratório. Segundo a Associação Brasileira de Toxicologia (Abtox), cerca de 5 milhões de condutores estão irregulares no país.

“Para atender a demanda cada vez mais crescente, nós estamos passando por um processo de expansão de nossas unidades no Nordeste, em busca de atender com mais qualidade e agilidade os nossos clientes, lembrando sempre que os nossos caminhoneiros movem a alma das estradas e são peças importantes no desenvolvimento do nosso país”, destacou o diretor do Régis Jucá.

Serviço

Laboratório Régis Jucá

Whatsapp: (85) 981368428

Telefone: (85) 0800 777 7358

Fortaleza

Unidade Parquelândia: Rua Gustavo Sampaio, 1293

Unidade Messejana: Av. Frei Cirilo, 4500

Vapt Vupt Messejana: Av. Jornalista Tomaz Coelho, 408

Unidade Cidade Dos Funcionários: Av. Oliveira Paiva, 1291

Unidade Maraponga: Av. Godofredo Maciel, 2947

Juazeiro do Norte

Rua Interventor Francisco Erivano Cruz, 120 – Centro

Sobral

R. Cel. José Silvestre, 1018-1042 – Centro

Crateús

Av. Dr. Edilberto Frota, 3213 – Campo Velho

Tianguá

R. do Campo de Aviação, 78 – Monsenhor Tibúrcio

Quixadá

R. José Enéas Monteiro Lessa, 955 – Planalto Universitário

CRF: 4345

NÍCIA PAULA PESSOA MAGALHÃES