Morre, aos 96 anos, Liberal de Castro, cearense referência na arquitetura

Morreu nesta sexta-feira (9), aos 96 anos, o arquiteto cearense José Liberal de Castro, uma das maiores referências de arquitetura do País. A morte foi confirmada pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará (CAU-CE) ao Diário do Nordeste. A causa do falecimento não foi divulgada.

"É com pesar que ficamos sabemos do falecimento do grande arquiteto e professor José Liberal de Castro. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará (CAU-CE) lamenta profundamente a partida do que foi o pioneiro na arquitetura moderna no Nordeste. Uma referência para os arquitetos de todo o Brasil", lamentou o conselho, em nota.

O Instituto de Arquitetos do Brasil no Ceará (IAB-CE) decretou luto oficial de sete dias e também manifestou, em nota, pesar pela morte de Liberal de Castro, sócio-fundador e ex-presidente do órgão. "O IAB-CE presta a sua homenagem ao seu ilustre sócio-fundador, ex-presidente da entidade, atuante defensor dos ideais do Instituto, fundador da primeira escola de arquitetura do Ceará, profissional que se destacou pela sua produção arquitetônica, ensino, pesquisa e defesa do patrimônio histórico, artístico e cultural do Brasil".

Nas redes sociais, a governadora do Ceará Izolda Cela também lamentou a morte do arquiteto e professor, e prestou condolências aos familiares.

Carreira na arquitetura

Arquiteto do antigo Departamento de Obras e Projetos da Universidade Federal do Ceará (UFC), Liberal de Castro integrou equipes que projetaram alguns prédios importantes da instituição, como a pró-reitoria de Extensão (antigo Departamento de Cultura, em 1961) e a Imprensa Universitária (1967).

O trabalho mais famoso foi o estádio Castelão, em 1969, projetado com uma equipe de colegas.

Liberal ainda contribuiu para a preservação de importantes construções cearenses. Ele é o autor do projeto de tombamento do Theatro José de Alencar, pelo Patrimônio Histórico-Nacional, e foi o responsável pela restauração do Theatro São João, de Sobral.

Projetou ainda algumas residências e prédios imponentes, como o Palácio Progresso (1964-1969) – o primeiro edifício de escritórios de porte da Cidade, com filiação à escola carioca –, e o Instituto de Hemoterapia do Ceará (Hemoce, 1972).

Foto: Cid Barbosa

Liberal foi homenageado com o troféu Sereia de Ouro, premiação do Sistema Verdes Mares, em 2017. “Eu conheci e me dava muito com o fundador do Grupo Edson Queiroz. Portanto, a ligação com a homenagem do Sistema Verdes Mares é de lembrança, é afetiva”, afirmou, à época.

Vida dedicada ao magistério

José Liberal de Castro nasceu em Fortaleza, em 1926. Filho de José Martins de Castro e Matilde Liberal de Castro, ele deixou a capital cearense para se formar como arquiteto no Rio de Janeiro.

A ligação com sua terra era forte e, ao retornar, Liberal de Castro passou a escrever uma história profissional que se confunde com a própria arquitetura do Ceará.

A marca dele está presente tanto nos prédios e construções que projetou, como no trabalho das novas gerações de arquitetos que ajudou aformar.

Em 1964, participou da instalação da Escola de Arquitetura da Universidade Federal do Ceará (UFC). Atuou em sala de aula, desenvolveu pesquisas e orientou estudantes até se aposentar do atual Departamento de Arquitetura e Urbanismo da instituição.