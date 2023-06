Metade dos domicílios na zona rural do Ceará não tem acesso à rede pública de distribuição de água

Na zona rural cearense, pouco mais da metade dos domicílios (50,9%) recorria, em 2022, a poço, cacimba, fonte, nascente, rios, açudes ou carros-pipa como formas de abastecimento de água. A outra metade (49,1%), 947 mil casas ou apartamentos, tinha acesso à rede pública de distribuição.

Apesar de 980 mil resiências ainda recorrerem, em 2022, às demais formas de abastecimento, esse foi o cenário com mais domicílios rurais cearenses ligados à rede pública encanada desde 2016.

Os dados foram coletados em 2022 para a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e divulgada na sexta-feira (16).

De acordo com a pesquisa, no ano passado, 24,8% dos lares recorriam a poço profundo ou artesiano para o abastecimento de água, enquanto 11,4% buscava em poço raso, freático ou cacimba, 3,2% utilizava fonte ou nascente e 11,1% das casas eram abastecidas, principalmente, de outra forma, incluindo rios, açudes e carros-pipa.

Na zona urbana, a maioria do domicílios — ou 90,9% — estava ligada à rede pública encanada, enquanto 9,1% enquadrava-se nas demais categorias.

De forma geral, incluindo a zona rural e a zona urbana, a pesquisa mostra uma expansão do percentual de domicílios em que a rede pública era o principal meio de abastecimento de água, passando de 79,7% para 82,6%.

Legenda: Segundo a PNAD Contínua 2022, 70 mil domicílios da zona rural do Ceará recorriam a rios, açudes e carros-pipa, entre outras fontes, para abastecimento de água em 2022 Foto: Alex Pimentel

Dispersão de comunidades pode dificultar distribuição de água

O engenheiro civil e consultor Alvaro Menezes, diretor nacional da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES), aponta que, apesar de 50% dos lares da zona rural sem acesso à rede pública de abastecimento de água, o Ceará é um dos estados que mais se destaca no Nordeste pelas políticas de saneamento rural.

Uma delas é o Sistema Integrado de Saneamento Rural (Sisar), organização não-governamental formada por associações comunitárias que possuem sistemas de abastecimento de água e esgoto pertencentes à mesma bacia hidrográfica. O Sisar utiliza a associação na gestão dos sistemas de abastecimento para reduzir custos.

Ainda assim, entre as dificuldades para o acesso ao sistema público de distribuição de água na zona rural, Menezes cita a dispersão das comunidades nos territórios e a escassez hídrica. Com isso, há dificuldade em fazer com que estruturas do serviço público cheguem a povoados mais remotos. Dessa forma, a população busca água por outros meios, como poços, que podem estar inadequadas para consumo.

Alvaro Menezes Diretor nacional da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental São condições que resolvem uma condição de momento, mas podem conter alguns riscos. Se não tiver como desinfetar a água, (a pessoa que consumir) corre risco. (Ela) está captando água a céu aberto, não sabe a qualidade da água

Frequência de água

Para aqueles domicílios do Ceará que têm acesso à rede geral de distribuição como a principal forma de abastecimento de água, o IBGE também investigou a disponibilidade/frequência do serviço. Em 87,5% deles, a disponibilidade era diária, baixando para cerca de 6,6% nos casos de frequência de 4 a 6 vezes na semana e para 5,1%, considerando-se a frequência de 1 a 3 vezes na semana.

Na zona rural, o total de domicílios atendidos diariamente aumentou 69,4% entre 2016 e 2022, período em que passou de 144 mil para 244 mil. Os que são atendidos de 4 a 6 dias por semana também aumentaram, passando de 29 mil para 38 mil — um aumento de 31% no mesmo período. Já aqueles cuja frequência de atendimento é mais baixa, apenas de 1 a 3 dias na semana, teve redução de 38,4%, saindo de 39 mil domicílios para 24 mil.

Nas áreas urbanas, o atendimento diário também aumentou, saltando 24,7%, de 1.592.000 para 1.986.000 unidades domiciliares. O total de lares atendidos de 4 a 6 dias na semana, porém diminuiu 33,5%. Aqueles com menos frequência de atendimento — de 1 a 3 dias na semana — também tiveram redução em 2022, na comparação com 2016, mas aumentaram em relação a 2019.

Medidas que podem ser adotadas

Sancionado em julho de 2020, o novo Marco Legal do Saneamento Básico prevê a universalização do acesso à água, levando o serviço a 99% da população em todas as áreas urbanas. Menezes aponta que, por outro lado, falta mais clareza sobre o serviço na zona rural. "É importante que o novo marco regulatório avance na viabilização de soluções para a zona rural", frisa o engenheiro civil e consultor Alvaro Menezes;

O diretor nacional da ABES também aponta que é necessária a criação de um subsídio real às famílias de baixa renda para o fornecimento do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário, como existe para o setor elétrico. Ele explica que as empresas que fornecem energia não são oneradas pela tarifa social, uma vez que existe um fundo voltado para esse fim.

Como a pesquisa é feita?

Aproximadamente 168 mil domicílios de todo o Brasil que participaram da amostra da pesquisa foram entrevistados ao longo dos quatro trimestres do ano de referência para a realização da PNAD Contínua. O mesmo domicílio é visitado uma vez a cada trimestre, por cinco trimestres, e as características gerais dos domicílios são investigadas na primeira visita realizada, conforme o IBGE.

O Instituto não divulgou dados de referentes a 2020 e 2021 sobre as características dos domicílios porque houve redução da taxa de resposta durante o período em decorrência da pandemia de Covid-19 e isso causou dificuldades para a mensuração de indicadores de módulos temáticos coletados exclusivamente na primeira visita.

