Medalha Iracema é entregue em solenidade no Teatro São José; confira homenageados

A solenidade de entrega da 5ª Medalha Iracema, maior comenda do Poder Executivo Municipal, foi realizada nesta quarta-feira (13), no Teatro São José, em Fortaleza. Neste ano, os homenageados foram o ex-governador Camilo Santana, o Instituto da Primeira Infância (Iprede) e os servidores da saúde.

A celebração de entrega da medalha faz parte das comemorações do aniversário da Capital, que completa, nesta quarta, 296 anos.

A medalha prestigia personalidades que contribuem em sua área de atuação profissional para o desenvolvimento da Cidade. Esta é a quinta vez que a Prefeitura concede a outorga.

Presente no evento, a governadora Izolda Cela ressaltou que a medalha é "a maior honraria que Fortaleza concede". A gestora pontuou os três homenageados e classificou a entrega como "bem endereçada".

"São três méritos para quem nós muito imediatamente reconhecemos o porquê. É um dia muito feliz", aponta Izolda.

O prefeito de Fortaleza, José Sarto, comentou o prestígio dos homenageados. "Primeiro o Iprede, a primeira infância. Segundo, os profissionais de saúde que nos ajudam a superar esse momento dificílimo e o ex-governador Camilo Santana, a quem Fortaleza deve muito", listou.

Profissionais de saúde

Os servidores da saúde de Fortaleza foram agraciados devido aos esforços no enfrentamento à Covid-19 nas três ondas na Capital. A medalha também reconheceu os médicos, enfermeiros, técnicos e outras categorias que estiveram na linha de frente no combate à doença, atendendo pacientes mesmo quando as informações ainda eram recentes e não existiam as vacinas.

De acordo com a titular da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Ana Estela Leite, cada novo pico da Covid-19 teve desafios, e a medalha é uma forma de reconhecimento por todo o trabalho e empenho dos profissionais.

Camilo Santana

O ex-governador do Ceará, Camilo Santana, também recebeu a comenda. Segundo a Prefeitura, o reconhecimento a Camilo se deu pelo posicionamento do ex-gestor durante a pandemia. Entre outras ações, o Estado realizou a abertura de leitos exclusivos para a doença, com destaque para a aquisição do Hospital Leonardo da Vinci para o atendimento dos pacientes.

Camilo agradeceu ao prefeito José Sarto e ao município de Fortaleza, por quem "tem muito carinho desde que veio estudar aqui". Ele destacou os mais de 7 anos de Governo, período de diversas parcerias com a Capital.

"Quando a gente recebe uma homenagem, aumenta nossa responsabilidade de corresponder. Onde eu estiver sempre estarei trabalhando e lutando para melhorar a vida das pessoas", comentou.

Iprede

O Instituto da Primeira Infância (Iprede) foi também homenageado em 2022. A instituição funciona como um centro de referência na produção e promoção da cultura e da arte relativos à primeira infância para a sociedade em Fortaleza.

Atualmente, o Iprede assiste 1.350 crianças com déficit de desenvolvimento e alterações do comportamento, contabilizando 950 famílias.

"Essa comenda tem diversos significados para nós que fazemos o Iprede. É o reconhecimento por todo o trabalho que há 36 anos tem na diminuição da fome e da mortalidade infantil, para que as crianças tenham qualidade de vida no futuro. É um olhar que se faz pela necessidade de trabalhar por essas pessoas que estão abaixo da linha da pobreza", afirmou Sulivan Mota, presidente da instituição.