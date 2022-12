Mais acessíveis ao público, bolões aumentam chances de acertar na Mega-Sena da Virada

Com prêmio estipulado em mais de R$450 milhões, o resultado da Mega Sena da Virada, que será divulgado no dia 31 de dezembro, é um dos eventos mais aguardados para a reta final de 2022. Brasil afora, apostadores esperançosos fazem lances tanto individuais quanto em bolões, como forma de aumentar as chances de serem sorteados.

Nos bolões, amigos, familiares ou colegas de trabalho adquirem apostas coletivas, que são registradas nas casas lotéricas brasileiras da Caixa. Após o registro, a cota de cada participante na premiação é calculada pelo sistema, o que permite que os vencedores possam sacar suas parcelas do prêmio individualmente.

Outro benefício dos bolões é a possibilidade de aumentar o número de dezenas apostadas em cada jogo, sem que acabe ficando muito caro para cada apostador, pois o valor final é dividido entre os participantes. A Caixa permite apostas de 6 a 20 dezenas.

Com 15 anos de trajetória, a rede de loterias Sorte Mais Brasil faz do incentivo aos bolões um de seus diferenciais. Além das lojas físicas, a modalidade também pode ser feita à distância e enviada para todo Brasil, por meio do serviço “Zap da Sorte”, que recebe as apostas via WhatsApp. O serviço também providencia o acompanhamento do pedido e o pagamento do prêmio.

“A Rede Sorte Mais Brasil se destaca por ser a maior rede lotérica expert em bolões de grandes quantidades de dezenas. Através de nosso Zap da Sorte, é possível comprar cotas dos nossos bolões, aumentando assim suas chances de ganhar”, explica Custódio Júnior, sócio-proprietário da empresa.

Recentemente, um dos bolões realizados na Sorte Mais Brasil resultou no prêmio principal do concurso 2666 da Lotofácil. Na ocasião, o vencedor, morador de Fortaleza, dividiu o prêmio de R$ 1 milhão e 400 mil com outro ganhador no Rio Grande do Sul.

De acordo com Custódio Júnior, a Sorte Mais Brasil é a maior rede de loterias oficiais da Caixa Econômica do Nordeste, com 16 unidades espalhadas pelo Ceará. No primeiro trimestre de 2023, duas novas unidades serão inauguradas no estado.

