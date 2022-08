Mãe e filha morrem atropeladas ao saírem do veículo para pedir ajuda após acidente, no Ceará

Mãe e filha morreram atropeladas, neste sábado (27), enquanto pediam ajudam em rodovia após sofrerem um acidente de carro, em Varjota, no Interior do Ceará. As vítimas, que não tiveram as identidades divulgadas, tinham 35 e dois anos de idade.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o (a) condutor (a) do veículo onde mãe e filha estavam perdeu o controle da direção, saindo da estrada. Depois disso, a mulher conseguiu retirar a criança do carro e foi para a rodovia em busca de ajuda.

Legenda: Mãe e filha morreram atropeladas logo após outro acidente Foto: Reprodução SVM

Neste momento, ambas foram atropeladas. A pessoa que dirigia foi socorrida para um hospital em Varjota. Contudo, não há informações sobre o estado de saúde.

O caso será investigado pela Delegacia Municipal de Varjota da Polícia Civil.

Composições do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) da Polícia Militar (PMCE), da Polícia Civil (PC-CE) e da Perícia Forense (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência.