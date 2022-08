Lenise Queiroz Rocha, presidente da Fundação Edson Queiroz, é homenageada com a Medalha Paulo Freire

A presidente da Fundação Edson Queiroz, Lenise Queiroz Rocha, foi homenageada com a Medalha Paulo Freire em sessão solene na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) nesta quarta-feira (24). A comenda reconhece mérito de serviços e ações feitas a favor da educação em Fortaleza.

A medalha foi recebida pelo marido de Lenise, o médico Cláudio Machado Rocha. A reitora da Universidade de Fortaleza (Unifor), Fátima Veras, também esteve presente na noite de homenagem.

"A Lenise está muito orgulhosa com a homenagem que foi concedida. Estamos muito satisfeitos e honrados. Mais um prêmio pelo trabalho que ela está fazendo na Unifor com toda equipe, é bom ter o trabalho reconhecido", celebrou Cláudio.

Medalha Paulo Freire

O evento foi criado em 1998, em alusão ao educador brasileiro Paulo Freire. O evento ocorreu no Plenário Fausto Arruda.

A iniciativa partiu do vereador Pedro França (Cidadania), que também estava presente no evento. Ele justificou a escolha "pela continuação e ampliação do legado deixado pelos seus pais, Edson e Yolanda Queiroz, ao primeiro e maior projeto da Fundação Edson Queiroz, a Universidade de Fortaleza".

“Fico muito feliz em homenagear essa grande figura que é a senhora Lenise Queiroz Rocha, não só para a educação e cultura de Fortaleza, mas do Brasil inteiro. Quem conhece a Fundação Edson Queiroz e o belo trabalho que ela desempenha na presidência, sabe quão merecida é essa medalha", pontua o parlamentar.