Leilão virtual do Detran-CE acontece nesta sexta (24), em Fortaleza; saiba como participar

Com lances inicias entre R$ 100 e 3,5 mil, o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) realizará mais um leilão virtual, nesta sexta-feira (24), em Fortaleza. Ao todo, 317 lotes serão ofertados, entre automóveis, motocicletas e sucatas.

Conforme o edital do certame, qualquer pessoa pode participar se seguir os critérios dispostos no documento. Nesta quinta-feira (23), interessados podem realizar visitação presencial, até as 17h, no pátio da Montenegro Leilões.

Os lotes de sucata só podem ser arrematados por pessoas jurídicas sucateiros, cadastrados previamente no Detran-CE.

Esta edição inclui veículos recolhidos até novembro de 2022 e que já estão em procedimento de leilão. Todos os veículos foram recolhidos pelo órgão por circularem irregularmente em via pública.

>> Confira lotes

>> Confira o edital

COMO PARTICIPAR

Os interessados em participar devem realizar a inscrição no site da Montenegro Leilões e podem obter mais informações através do telefone: (85) 3066-8282.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) determina que órgãos de trânsito realizem leilões de veículos recolhidos, quando não são resgatados pelos proprietários, em 60 dias.