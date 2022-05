Jiboia é resgatada por motorista de ônibus em avenida de Caucaia; veja vídeo

Uma jiboia de 1,5 metro foi encontrada no meio da Avenida da Integração, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. O animal foi resgatado pelo motorista do ônibus que realizava a rota da madrugada. Segundo a passageira do "corujão", Mari Fernandes, o caso aconteceu perto de 1h40 desta sexta-feira (27).

O Corpo dos Bombeiros do Ceará foi acionado via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) para pegar o animal, no Terminal Antônio Bezerra.

Conforme o órgão, a cobra foi devolvida à natureza ainda nesta manhã, no Parque Botânico de Caucaia.

Legenda: Antes dos bombeiros chegarem, motorista de ônibus tirou a cobra de avenida e colocou dentro de uma mochila Foto: Arquivo pessoal

A atendente disse que quatro passageiros estavam no coletivo — entre eles, outro motorista, identificado como Oliveira. O animal foi colocado em uma mochila e, posteriormente, o Corpo dos Bombeiros do Ceará foi contactado.

25 minutos até o motorista chegar no terminal e aguardar os bombeiros". Mari Fernandes Passageira "Foi muito rápido. Foi questão deaté o motorista chegar no terminal e aguardar os bombeiros".

A passageira não sentiu medo ao ver o animal — pelo contrário: "Achei tão linda que queria levar para casa", concluiu.