Jangada Renault oferece condições exclusivas para comprar o carro 0km

A Jangada Renault, localizada no bairro Aldeota, em Fortaleza, está promovendo condições exclusivas para a compra de veículos 0 km ao longo de setembro. Para tornar a aquisição ainda mais atraente, a concessionária está oferecendo condições facilitadas, incluindo a possibilidade de financiamento.

As últimas unidades do novo Kardian automático estão disponíveis a um preço único e promocional, por tempo limitado, a partir de R$ 103.651,30 à vista. Essa oferta inclui condições vantajosas como bônus de até R$ 10.000 na avaliação do seu veículo usado e taxa zero, com 60% do valor de entrada.

Além disso, a Jangada Renault disponibiliza o modelo Kwid Zen com preço inicial de R$ 61.990,00 à vista, com condições de financiamento com 50% do valor de entrada. O Kwid Outsider, versão top de linha do Kwid, pode ser adquirido por R$ 69.990,00 à vista e também oferece taxa zero.

Danilo Queiroz, diretor comercial da Jangada Renault, ressalta que as promoções deste mês são exclusivas. “A oferta do Kardian é incomparável e só pode ser encontrada aqui. Em setembro, estamos mantendo o Kwid Zen com um preço competitivo, igual ao valor de nota fiscal de fábrica, além de oferecer taxa zero para tornar a negociação ainda mais vantajosa. Condições como essas são únicas e só estão disponíveis conosco”, afirma.

