Incêndio de grandes proporções atinge fábrica de lingerie em Maracanaú

Uma fábrica de lingerie foi atingida por um incêndio de grandes proporções que começou na madrugada desta quinta-feira (1º), no bairro Pajuçara, em Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local, a indústria DelRio, com pelo menos sete viaturas. Informações preliminares indicam não haver feridos.

Em vídeos registrados por pessoas que transitaram próximo ao incidente é possível observar que as chamas provocaram uma grande e alta "nuvem" escura.

VEJA IMAGENS

Em nota, o Corpo de Bombeiros detalhou que foi acionado para a ocorrência por volta das 4h30. Segundo a corporação, pelo menos sete viaturas estão no endereço e atuam para controlar as chamas que, até as 7h40, não foram debeladas.

Legenda: Chamas começaram ainda na madrugada Foto: reprodução

Cerca de 35 agentes atuam na ocorrência, conforme a TV Verdes Mares, que apurou não haver feridos, informação que ainda não foi confirmada por fontes oficiais.

Legenda: Fumaça gerada pelo fogo pode ser avistada de longe Foto: Tatiana Alencar

Legenda: Funcionários chegaram a ser evacuados do endereço Foto: Leabem Monteiro

À emissora, os funcionários da fábrica detalharam que as chamas teriam começado no almoxarifado.

Também no comunicado, os bombeiros relataram que os trabalhadores do local tentaram debelar o fogo ainda durante a fase inicial, com o uso de extintores, mas não tiveram sucesso.

Segundo incêndio em três anos

Esta não é a primeira vez que a indústria é atingida por situação do tipo. Em 2020, o prédio foi atingido por outro incêndio de grandes proporções, que não deixou feridos.

Viu alguma situação que pode virar notícia? Ou tem alguma sugestão de pauta? Fale com a gente pelo WhatsApp do Diário do Nordeste.