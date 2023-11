Idoso de 70 anos morre após ficar preso às ferragens de empilhadeira durante acidente no Cariri

Um idoso de 70 anos foi vítima de um acidente de trabalho em uma empresa de aço em Juazeiro do Norte, no Cariri cearense, onde ele trabalhava há mais de 20 anos, e faleceu nesta terça-feira (7). José Maria Pereira perdeu o controle de uma empilhadeira a qual dirigia e acabou ficando preso às ferragens do equipamento.

O acidente ocorreu por volta das 16h da terça, conforme o relato de testemunhas. O Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados, mas o idoso já havia morrido no local.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) apura uma "morte acidental no trânsito".

"A vítima não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência. O caso está a cargo da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte", informou a pasta.

Empresa lamenta morte

A empresa onde José Maria trabalhava emitiu uma nota de pesar para lamentar a morte do funcionário, "parceiro e amigo de longa data".

"Diante desta notícia prestamos os nossos mais sinceros sentimentos de solidariedade a todos os familiares e amigos. Que o Espírito Santo de Deus possa confortar e consolar o coração de todos", diz o texto.