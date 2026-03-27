Honda Nossamoto promove ofertas de moto 0km com juros zero e entrega rápida

A concessionária Honda Nossamoto está intensificando suas estratégias comerciais para atrair novos clientes. Entre os destaques estão opções de consórcio sem juros, financiamento sem entrada e prazos de entrega reduzidos.

No consórcio, a empresa oferece as cotas de reposição, que, segundo a concessionária, ampliam as chances de contemplação devido ao perfil dos grupos e às médias de lance praticadas. Além disso, os clientes contam com jutos zero e brindes.

Já no financiamento, os clientes não pagam entrada e têm acesso a parcelas que se adequam à realidade dos consumidores, por meio do Banco Honda.

De acordo com Tiago Bastos, diretor operacional da Honda Nossamoto, a estratégia da empresa é manter uma postura agressiva no mercado. “O lema continua: não perdemos negócio para ninguém. Trazemos opções agressivas e entrega rápida, com parcelas acessíveis e zero de entrada no financiamento e zero juros no consórcio Honda, para que o cliente tenha realize o sonho da sua moto 0Km”, afirma.

Serviço

Instagram: @nossamotohonda

Site: nossamoto.com.br

Endereços:

Loja Matriz

Av. Imperador, 1676 - Farias Brito - Fortaleza-CE

Telefone: (85) 4011-6666

Loja Conjunto Ceará

Av. H, 1287 - Conjunto Ceará - Fortaleza-CE

Telefone: (85) 98119-1300

Loja Siqueira

Endereço: Av. Osório de Paiva, 2970 - Siqueira - Fortaleza-CE

Telefone: (85) 4011-6600

Loja Clarindo de Queiroz

Endereço: Rua Clarindo de Queiroz, 800 A - Centro - Fortaleza-CE

Telefone: (85) 98119-1300

Loja Caucaia

Endereço: Rua Coronel Correia, 2109 - Centro - Caucaia-CE

Telefone: (85) 3308-8000

Loja Pecém

Endereço: Av Antônio Brasileiro, 862 - Pecém - São Gonçalo do Amarante-CE

Telefone: (85) 98119-1300

Loja Baturité

Endereço: Praça Fortaleza, 1611 - Putiú - Baturité-CE

Telefone: (85) 98119-1300