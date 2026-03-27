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Honda Nossamoto promove ofertas de moto 0km com juros zero e entrega rápida

Os clientes contam com acesso a benefícios exclusivos e facilidade no acesso aos veículos.

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
Ceará
Legenda: A concessionária está com iniciativas especiais para atrair os clientes.
Foto: divulgação

A concessionária Honda Nossamoto está intensificando suas estratégias comerciais para atrair novos clientes. Entre os destaques estão opções de consórcio sem juros, financiamento sem entrada e prazos de entrega reduzidos.

No consórcio, a empresa oferece as cotas de reposição, que, segundo a concessionária, ampliam as chances de contemplação devido ao perfil dos grupos e às médias de lance praticadas. Além disso, os clientes contam com jutos zero e brindes.

Já no financiamento, os clientes não pagam entrada e têm acesso a parcelas que se adequam à realidade dos consumidores, por meio do Banco Honda.

De acordo com Tiago Bastos, diretor operacional da Honda Nossamoto, a estratégia da empresa é manter uma postura agressiva no mercado. “O lema continua: não perdemos negócio para ninguém. Trazemos opções agressivas e entrega rápida, com parcelas acessíveis e zero de entrada no financiamento e zero juros no consórcio Honda, para que o cliente tenha realize o sonho da sua moto 0Km”, afirma.

Serviço
Instagram: @nossamotohonda
Site: nossamoto.com.br

Endereços:
Loja Matriz
Av. Imperador, 1676 - Farias Brito - Fortaleza-CE
Telefone: (85) 4011-6666

Loja Conjunto Ceará
Av. H, 1287 - Conjunto Ceará - Fortaleza-CE
Telefone: (85) 98119-1300

Loja Siqueira
Endereço: Av. Osório de Paiva, 2970 - Siqueira - Fortaleza-CE
Telefone: (85) 4011-6600

Loja Clarindo de Queiroz
Endereço: Rua Clarindo de Queiroz, 800 A - Centro - Fortaleza-CE
Telefone: (85) 98119-1300

Loja Caucaia
Endereço: Rua Coronel Correia, 2109 - Centro - Caucaia-CE
Telefone: (85) 3308-8000

Loja Pecém
Endereço: Av Antônio Brasileiro, 862 - Pecém - São Gonçalo do Amarante-CE
Telefone: (85) 98119-1300

Loja Baturité
Endereço: Praça Fortaleza, 1611 - Putiú - Baturité-CE
Telefone: (85) 98119-1300

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