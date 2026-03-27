Honda Nossamoto promove ofertas de moto 0km com juros zero e entrega rápida
Os clientes contam com acesso a benefícios exclusivos e facilidade no acesso aos veículos.
A concessionária Honda Nossamoto está intensificando suas estratégias comerciais para atrair novos clientes. Entre os destaques estão opções de consórcio sem juros, financiamento sem entrada e prazos de entrega reduzidos.
No consórcio, a empresa oferece as cotas de reposição, que, segundo a concessionária, ampliam as chances de contemplação devido ao perfil dos grupos e às médias de lance praticadas. Além disso, os clientes contam com jutos zero e brindes.
Já no financiamento, os clientes não pagam entrada e têm acesso a parcelas que se adequam à realidade dos consumidores, por meio do Banco Honda.
De acordo com Tiago Bastos, diretor operacional da Honda Nossamoto, a estratégia da empresa é manter uma postura agressiva no mercado. “O lema continua: não perdemos negócio para ninguém. Trazemos opções agressivas e entrega rápida, com parcelas acessíveis e zero de entrada no financiamento e zero juros no consórcio Honda, para que o cliente tenha realize o sonho da sua moto 0Km”, afirma.
Serviço
Instagram: @nossamotohonda
Site: nossamoto.com.br
Endereços:
Loja Matriz
Av. Imperador, 1676 - Farias Brito - Fortaleza-CE
Telefone: (85) 4011-6666
Loja Conjunto Ceará
Av. H, 1287 - Conjunto Ceará - Fortaleza-CE
Telefone: (85) 98119-1300
Loja Siqueira
Endereço: Av. Osório de Paiva, 2970 - Siqueira - Fortaleza-CE
Telefone: (85) 4011-6600
Loja Clarindo de Queiroz
Endereço: Rua Clarindo de Queiroz, 800 A - Centro - Fortaleza-CE
Telefone: (85) 98119-1300
Loja Caucaia
Endereço: Rua Coronel Correia, 2109 - Centro - Caucaia-CE
Telefone: (85) 3308-8000
Loja Pecém
Endereço: Av Antônio Brasileiro, 862 - Pecém - São Gonçalo do Amarante-CE
Telefone: (85) 98119-1300
Loja Baturité
Endereço: Praça Fortaleza, 1611 - Putiú - Baturité-CE
Telefone: (85) 98119-1300