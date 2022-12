Grupo Edson Queiroz doa 8 toneladas de alimentos para instituições de caridade no Natal

O Grupo Edson Queiroz (GEQ) doou aproximadamente oito toneladas de alimentos como arroz, feijão e leite em pó para instituições de caridade espalhadas pelo Brasil. Os itens, que compõem cestas básicas, foram arrecadados em ação interna entre os mais de 9 mil colaboradores da empresa, que representa uma das maiores holdings multissetoriais do país.

Os produtos foram doados por funcionários que participaram de uma gincana de solidariedade pensada pelo Grupo. Só nessa primeira etapa, foram arrecadadas quatro mil toneladas. Porém, devido à alta adesão do time, o GEQ decidiu dobrar a quantia e atender a mais instituições, garantindo um Natal sem fome para os atendidos.

“A gincana foi uma maneira que encontramos para engajar ainda mais nosso time nessa campanha de Natal, para auxiliar a quem mais precisa, ao mesmo tempo que estimulamos o espírito de equipe. Mais uma vez, o time GEQ mostra sua solidariedade e empatia, se mobilizando para dar suporte a quem mais precisa”, explica Carlos Rotella, presidente executivo do Grupo Edson Queiroz.

Sobre o Grupo Edson Queiroz

Desde 1951, o Grupo Edson Queiroz se faz presente nos mais diversos momentos da vida dos brasileiros por meio de um portfólio diversificado de marcas e produtos de segmentos variados.

Ao longo da história, o Grupo consolidou uma cultura de pioneirismo e desenvolvimento de grandes negócios, empregando diretamente mais de 9 mil colaboradores e guiando sempre suas decisões nos princípios éticos que baseiam todas as suas relações.

As principais áreas de atuação e marcas do GEQ, são: Energia, com armazenamento, envase e distribuição de GLP com a Nacional Gás; Eletrodomésticos, com a Esmaltec; Alimentos e Bebidas, com a Minalba Brasil; Comunicação, com o Sistema Verdes Mares; Agronegócio, com as fazendas da Esperança Agro; e Incorporação imobiliária, com a Quepar Incorporações.