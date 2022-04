Grupo Edson Queiroz encerra 2021 com receita bruta de R$ 12 bilhões, um resultado recorde

O Grupo Edson Queiroz (GEQ), uma das maiores holdings multissetoriais do mercado brasileiro, obteve receita bruta de R$ 12 bilhões no acumulado de 2021, representando um crescimento de 30% em comparação a 2020. O lucro operacional (EBIT) foi de R$ 642 milhões — 65% superior a 2020.

Esses resultados foram conquistados devido à evolução operacional das empresas e ao avanço do processo de profissionalização da gestão, que vem sendo conduzido pelo grupo desde 2018.

O GEQ atua nos segmentos de distribuição de gás por meio da Nacional Gás, alimentos e bebidas com a Minalba Brasil, linha branca com a Esmaltec, comunicação com o Sistema Verdes Mares (SVM), agronegócio com a Esperança Agro e imobiliário com a Quepar Incorporações.

“A diversificação do portfólio é uma fortaleza do Grupo, principalmente em momentos de volatilidade como o que estamos vivendo. Praticamente todos os nossos negócios tiveram contribuição significativa para o resultado de 2021, com uma importante geração de caixa, mantendo o grupo sem dívida líquida”, avalia Carlos Rotella, presidente-executivo à frente do GEQ desde janeiro de 2021.

Incrementos e novas estratégias

O ano também foi marcado pela integração de parte dos ativos da Liquigás pela Nacional Gás, uma das quatro líderes do mercado de gás liquefeito de petróleo (GLP) do Brasil, que representou um incremento de 8% na receita.

“Mesmo em um cenário incerto, os nossos resultados refletem o potencial do grupo alicerçado por um modelo de governança, tendo como base a implementação de uma cultura de alta performance e valorização de nossas equipes, pautado pelo cumprimento da estratégia de longo prazo”, diz Rotella.

“O processo de transformação cultural, ao mesmo tempo que nos desafia, é o nosso combustível para que possamos elevar o grupo a um novo patamar”, complementa o presidente-executivo.

Para 2022, a estratégia do GEQ é tornar-se cada vez mais um player relevante no cenário nacional por meio da expansão de seu portfólio, do investimento em inovação, bem como na atração de talentos e desenvolvimento de seu capital humano.

O grupo destaca também o investimento de R$ 1,2 bi previsto para um projeto de infraestrutura portuária em Suape, no estado de Pernambuco, e projeta continuidade de seu crescimento para 2022.

Grupo Edson Queiroz

Desde 1951, o Grupo Edson Queiroz se faz presente nos mais diversos momentos da vida dos brasileiros por meio de um portfólio diversificado de marcas e produtos de segmentos variados. Ao longo da história, o Grupo consolidou uma cultura de pioneirismo e desenvolvimento de grandes negócios, empregando diretamente cerca de 10 mil colaboradores e guiando sempre suas decisões nos princípios éticos que baseiam todas as suas relações.

Entre as áreas de atuação e marcas, estão: Energia, com armazenamento, envase e distribuição de GLP com a Nacional Gás; Eletrodomésticos, com a Esmaltec; Alimentos e Bebidas, com a Minalba Brasil; Comunicação, com o Sistema Verdes Mares; Agronegócio, com as fazendas da Esperança Agro; e Incorporação imobiliária, com a Quepar Incorporações.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE