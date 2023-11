Gestante perde bebê após trocar de ambulância duas vezes em transferência de Itaitinga a Fortaleza

A família de uma gestante de 30 anos de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, denuncia negligência no atendimento prestado à paciente em Itaitinga, após ela passar mal e sofrer um sangramento. Carla Nayana Tomaz de Araújo precisou ser transferida para Fortaleza, mas teve que trocar de ambulância duas vezes, retardando o atendimento de emergência. Ela, que estava com 8 meses gestação, acabou perdendo a criança.

O caso aconteceu na madrugada da última quarta-feira (1º), quando Nayana estava em casa dormindo e acordou sangrando. Segundo a cunhada dela, a pedagoga Gisele Sousa, a família a levou imediatamente para a Maternidade Ester Cavalcante Assunção, em Itaitinga.

A família relata que Nayana deu entrada na maternidade por volta das 4h, foi medicada e um pedido de transferência foi realizado. "Colocaram ela numa ambulância que não tinha suporte nenhum para quem tava perdendo muito sangue", disse Gisele.

Segundo a pedagoga, o veículo quebrou na BR-116 e os familiares até tentaram ajudar o motorista na troca do pneu, mas não conseguiram. "Estava todo mundo muito abalado, ela estava sangrando muito, então meu irmão saiu em busca do Samu", disse.

Após ser acionado, uma ambulância do Samu Ceará foi enviada ao local, mas ao chegar, os socorristas disseram que não havia o suporte necessário para o deslocamento diante da gravidade do caso. Conforme Gisele, a equipe então retornou a Itaitinga com a gestante. "Eles disseram que o máximo que podiam fazer era voltar com ela para o hospital de Itaitinga. Quando ela chegou lá é que foi solicitada uma ambulância com UTI para levá-la para Fortaleza", relatou.

Ainda segundo a cunhada da paciente, o terceiro veículo então realizou o deslocamento até o Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC), mas ao ser atendida pela unidade de saúde, foi constatada que a criança já estava morta.

Mãe permanece internada

Gisele diz que a família toda está muito abalada com a perda da bebê, uma menina que se chamaria Rebeca e seria a primeira filha do casal. Ela diz ainda que Nayana segue internada em estado grave na UTI, mas estável.

"A gestação foi toda tranquila, não teve nenhum problema, ela estava indo trabalhar normal. Estava tudo pronto para o nascimento, que seria agora em dezembro", lamenta. "Quando aconteceu isso a gente levou para Itaitinga porque era mais próximo e porque queríamos um socorro imediato, que infelizmente não tivemos", acrescentou.

A Prefeitura de Itaitinga informou, em nota, que logo após a paciente dar entrada no Hospital e Maternidade Ester Cavalcante Assunção, a equipe de plantão classificou o risco e garantiu as providências necessárias, regulando a gestante para um hospital de referência em Fortaleza, segundo o hospital, "acompanhada por profissionais habilitados".

"Ao longo do trajeto, o pneu da ambulância disponibilizada pelo hospital sofreu uma avaria. Imediatamente, uma equipe do Samu 192 Ceará foi acionada, chegou ao local às 5h13, avaliou a paciente e identificou a necessidade de uma ambulância de suporte avançado para concluir a transferência de maneira segura. Na ocasião, a pressão arterial da paciente estava 120x70mmhg e os batimentos cardíacos fetais registravam 107 bpm", detalhou.

Por fim, a nota diz que o hospital reafirma o "compromisso com o atendimento adequado a cada paciente e se põe à disposição para toda e qualquer elucidação necessária".

Já o Samu Ceará informou que foi acionado às 5h para atender a paciente em questão e disse que às 6h50, "a gestante deu entrada em uma unidade hospitalar de referência, em Fortaleza. O transporte foi realizado em uma ambulância de suporte avançado (UTI Móvel) do Samu Ceará". O órgão não informou, no entanto, porque o primeiro veículo enviado ao local da ocorrência já não constava com o suporte necessário, segundo alega a família de Nayana.

Cesárea de emergência

O Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC) informou que foi realizado o pronto atendimento à gestante, que chegou à unidade com sangramento intenso. Segundo a unidade de Saúde, a paciente passou por uma cesária de emergência, onde foi constatado o óbito do feto.

"A paciente, no momento, segue internada, acompanhada por uma equipe multiprofissional, e já recebeu a visita dos familiares", acrescentou o HGCC.

Procurada, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) informou que tomou conhecimento da denúncia de negligência por parte da família da gestante, mas destaca a necessidade do registro de um Boletim de Ocorrência. "A PC-CE reforça a importância do registro, que deve ser feito de maneira presencial, preferencialmente, na Delegacia Metropolitana de Itaitinga, responsável pela área", disse a corporação.