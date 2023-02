Fim de semana teve concentração de chuva no Sertão Central do CE; veja volumes por cidade

O primeiro fim de semana de fevereiro – mês que abre a quadra chuvosa no Ceará – teve precipitações concentradas no Sertão Central, com destaque para Pedra Branca com 67 mm, entre domingo (5) e segunda-feira (6). O Estado também deve ter chuvas isoladas nos próximos dias, como aponta a previsão do tempo.

Choveu em, pelo menos, 70 cidades cearenses entre às 7h de domingo (5) e 7h desta segunda (6), conforme o monitoramento feito pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A região do Sertão Central e Inhamuns teve destaque.

Pedra Branca (67 mm) e Solonópole (58 mm), no Sertão Central, foram as duas cidades com mais chuva. Confira as 10 cidades com os maiores acumulados de precipitação no período:

Maiores chuvas do Ceará

Pedra Branca: 67 mm

Solonópole: 58 mm

São Gonçalo do Amarante: 34.2 mm

Icó: 31 mm

Boa Viagem: 28 mm

Reriutaba: 22 mm

Saboeiro: 20 mm

Barroquinha: 17.1 mm

Iracema: 17 mm

Banabuiú: 17 mm

Foi na região, inclusive, que uma forte chuva com rajadas de vento atingiu Quixadá, na noite da última quinta (2). A intensidade do fenômeno arrastou objetos e derrubou estruturas em diversos pontos da cidade.

No fim de semana, os registros de chuva não foram tão favoráveis no sábado (4) com precipitações em apenas 17 municípios no Estado. Os acumulados também não foram expressivos, sendo os maiores em Pindoretama (15 mm), Moraújo (12 mm) e Fortim (9 mm).

Previsão do tempo

A expectativa, por outro lado, é de chuva para os próximos dias, conforme a previsão do tempo realizada pela Funceme. Nesta segunda (6), o céu deve variar de nublado a parcialmente nublado com chuva isolada em todas as macrorregiões.

Na terça-feira (7), a previsão aponta céu semelhante ao da segunda, mas com chuva em todas as macrorregiões. Entre segunda e terça, as maiores chuvas devem ser no Litoral Norte, Ibiapaba, parte do Sertão Central e Inhamuns, além do Cariri.

Na quarta (8), os registros de chuva devem cair um pouco, porque o céu pode ficar parcialmente nublado, com poucas nuvens e chuva isolada em todas as macrorregiões. Essa redução deve ser notada, principalmente, no Centro-Sul do Estado.

