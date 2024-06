Festejos Juninos do North Shopping Jóquei continuam neste sábado (15)

Após o sucesso do Festejos Juninos abrindo o mês com uma programação especial, a FM 93, emissora do Sistema Verdes Mares (SVM), levará outras atrações musicais para o North Shopping Jóquei, nos dias 15 e 16 de junho, das 18h às 22h.

O segundo fim de semana promete muita animação para o público de todas as idades. A programação se concentra na Praça de Alimentação e no Quintal do Jóquei e inclui apresentações musicais de trios tradicionais, brincadeiras juninas para as crianças, cidade cenográfica e a participação especial das comunicadoras do SVM Denise Santiago e Leyla Diógenes.

De acordo com Tayro Mendonça, Gerente de Planejamento e Gestão do SVM, o primeiro fim de semana dos Festejos Juninos foi um grande sucesso. "Tivemos forró nos dois palcos, com destaque para a apresentação da quadrilha junina que contou com a participação do público em uma grande quadrilha improvisada no final", detalha.

No domingo, foi a vez da criançada se divertir com diversas brincadeiras juninas, como jogo de argolas, arremesso de bolinhas, pescaria e muito mais. A participação do apresentador da FM 93 Wagner Venturini alegrou ainda mais os presentes.

"Entre sábado e domingo foram mais de 50 mil pessoas passeando pelo shopping prestigiando nossas atrações e a programação especial. As pessoas estão curtindo e aproveitando ao lado da família, e nossa expectativa para o próximo final de semana é que esse entusiasmo continue crescendo, proporcionando momentos inesquecíveis para todos que nos visitarem”, conta o Superintendente do North Shopping Jóquei, Paulo Alencar.

Programação do segundo fim de semana:

Sábado (15/06)

Praça de Alimentação: 18h às 22h: Show com o Trio Contagiante 19h às 20h: Apresentação da Quadrilha Junina

Quintal do Jóquei: 19h às 23h: Show com o Trio Os Maneiro



Domingo (16/06)

Praça de Alimentação: 17h às 21h: Ativação com crianças Jogos tradicionais: jogo de argolas, arremesso de bolinhas, pescaria e boliche Mestre de cerimônia Espantalho Camarim matuto



Serviço

Festejos Juninos