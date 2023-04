Feriado prolongado: operação reforça a segurança dos motoristas nas rodovias estaduais do Ceará

Neste feriado prolongado de Tiradentes, haverá fiscalização para prevenção de acidentes e de atividades criminosas em 28 áreas das rodovias estaduais da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e do Interior do Ceará. Além do policiamento em pontos estratégicos, haverá viaturas extras supervisionando as estradas.

A operação, batizada de Tiradentes 2023, começou na quinta-feira e segue até as 18 do domingo (23). Veja como será:

28 postos fixos espalhados no Estado;

395 policiais militares do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE);

42 viaturas;

57 motocicletas;

14 guinchos.

Cuidados na hora de viajar

O subcomandante do BPRE, tenente-coronel Alexsandro Couto, lembra que os motoristas devem tomar alguns cuidados. “Se for dirigir, não beba. Obedeça à sinalização da via e respeite os limites de velocidade. Ao realizar uma ultrapassagem, tenha muita atenção e cautela”, enfatizou.

A capitã Katharyne Souza lembra que também é necessário o veículo em dia antes de viajar, além de não esquecer a documentação. Veja dicas:

Verifique se a calibragem dos pneus está em dia;

Verifique o sistema de iluminação;

Cheque todos os itens obrigatórios de segurança;

Lembre-se da documentação do veículo e da CHN.