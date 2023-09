Entenda como a qualidade do ar influencia a vida nos oceanos

Respire fundo. Você sabia que boa parte do ar que aspira vem dos oceanos? "O pulmão do mundo é o oceano, porque ele responde a 70% do oxigênio que respiramos”, afirma, Ozilea B. Menezes, professora universitária, especialista em Ciências do Mar. Em “O oceano começa aqui”, ela faz coro a um time de pesquisadores para alertar sobre como a poluição atmosférica afeta os mares e, por consequência, a vida humana.

A série documental chega ao quarto episódio trazendo um vasto conteúdo educativo sobre meio ambiente e preservação dos oceanos. A poluição urbana e industrial está levando ao colapso dos ecossistemas, necessitando, dessa forma, de ações urgentes para reverter esse cenário.

Em cidades como Fortaleza, o aumento da frota de carros com combustão, a desregulação industrial, entre outros problemas, prejudicam os mares. Como isso acontece é o que vão explicar os especialistas Rivelino Cavalcante, químico, professor e pesquisador; Carlos Teixeira, oceanógrafo e professor universitário; além de cientistas como Alexandre Sampaio, engenheiro de pesca e pesquisador, e Daniel Serra, doutor em Biotecnologia.

Disponível no Youtube do Diário do Nordeste, a série “O Oceano Começa Aqui” é um projeto realizado pelo Diário do Nordeste, com patrocínio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e apoio do Governo do Estado do Ceará.

Confira o episódio completo a seguir.