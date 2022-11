Enem 2022: o que posso levar para as provas e qual o horário? Tire dúvidas sobre o exame

Com o Enem marcado para os próximos dias 13 e 20 de novembro, muitos candidatos ainda têm dúvidas sobre horários e o que é permitido levar para a prova. O Diário do Nordeste separou algumas perguntas e respostas para explicar alguns desses pontos.

Veja algumas informações importantes para o dia da prova do Enem:

Onde fica meu local de prova?

Cada participante pode acessar o Cartão de Confirmação da Inscrição no site enem.inep.gov.br/participante. Importante checar antes e estimar o tempo de ida até o local.

Quais os horários do Enem?

Abertura dos locais de prova: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início da prova: 13h30

Término das provas (1º dia): 19h

Término das provas (2º dia): 18h30

A que horas posso sair do local de prova?

Mesmo tendo terminado antes, os candidatos só poderão sair do local de prova após duas horas depois do início do exame, iniciando a saída às 15h30.

Posso sair com o cartão de questões?

Apenas quem ficou até os 30 minutos da aplicação da prova pode sair com o cartão de questões. No dia 13, esse horário é a partir das 18h30. NO dia 20, às 18h.

Que documentos levar?

O candidato deve portar RG ou outro documento com foto, como e-Título, Carteira Nacional de habilitaçãoa (CNH) (normal ou digital), ou RG digital.

Que tipo de caneta posso levar?

Caneta esferográfica transparente de tinta preta. Não é permitido usa lápis e borracha na prova.

O que não posso levar para a prova?

Óculos escuros, bonés, chapéus, viseiras ou gorros, bebidas alcoólicas e cigarro. Livros, manuais, impressos, anotações, protetor auricular, relógio de qualquer tipo, e dispositivos eletrônicos, como telefones celulares, smartphones, tablets, wearable tech, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas, ipods, gravadores, pen drive, mp3, alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico, fones de ouvido e/ou qualquer transmissor, gravador e/ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens.

Estes itens serão guardados em um plástico pelo fiscal de prova e só serão devolvidos após o final.

Posso levar um lanche?

Sim.

Estou com covid, posso fazer a prova?

O candidato que estiver com covid-19 não deverá comparecer ao local de prova. Mas a pessoa poderá solicitar reaplicação de prova na Página do Participante (enem.inep.gov.br/participante).

Perdi o primeiro dia, devo fazer o segundo?

Sim. O candidato pedirá reaplicação apenas do primeiro dia de provas.

Máscara é obrigatório?

Sim! Não é permitido entrar nos locais de prova sem uma máscara de proteção para covid-19.