Em obras, estrutura de ponte estaiada se rompe em Sobral, na Região Norte

Uma das armações metálicas da Ponte Estaiada de Sobral, ainda em construção, rompeu, na madrugada desta sexta-feira (31). A ponte fica sobre o rio Acaraú e está com 90% das obras concluídas. As informações são da TV Verdes Mares.



A via começou a ser erguida em 2021. A ponte possui três bases de sustentação e dois pilares centrais, construídos em concreto armado e cabos de aço, que ligam os pilares à base e à plataforma.

Feita para passagem de pedestres, a ponte conta com 112 metros de extensão e interliga o bairro Dom Expedito ao Centro da cidade de Sobral.

Investimentos

A construção da ponte possui investimento superior a R$ 6 milhões, com recursos federais e do tesouro municipal. A previsão de entrega era para o primeiro semestre de 2022, com inauguração planejada para o aniversário do município de Sobral. Até agora, porém, a entrega não tem nova data.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Sobral para falar sobre o caso e aguarda resposta.

