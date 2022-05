Detran-CE realiza leilão de 760 lotes de carros, motos e sucatas com lances de até R$ 2,5 mil

O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) realizará, entre a quarta (11) e a sexta-feira (13), um leilão virtual de 760 lotes que incluem automóveis, motocicletas e sucatas. Os lances iniciais serão de R$ 50 até R$ 2,5 mil.

Os interessados devem se inscrever no site da Montenegro Leilões. No caso dos lotes de sucata, apenas pessoas jurídicas que trabalham com essas peças podem arrematá-las.

Quem optar pelos veículos, que estarão disponíveis sem nenhum débito, precisará efetuar apenas o mesmo procedimento de um veículo comprado em concessionária, como taxa de transferência e confecção de placas.

O Detran informou que todos os veículos foram recolhidos pelo órgão até janeiro deste ano por circularem irregularmente em via pública.

O pátio do leiloeiro está aberto para visitação presencial nesta terça-feira (10), das 8h às 17h.

Serviço

Leilão On-line de Veículos do Detran-CE em Fortaleza

Data: 11 a 13 de maio de 2022

Visitação presencial: Terça-feira, dia 10 de maio: Pátio do Montenegro Leilões

Participação e visitação on-line: www.montenegroleiloes.com.br