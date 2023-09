Desfile de 7 de setembro reúne público extenso em Fortaleza; veja fotos

O desfile cívico-militar de 7 de setembro reuniu, em Fortaleza, autoridades e público desde as 8h30 desta quinta-feira (7) no cortejo que seguiu do Aterro da Praia de Iracema até o Náutico Atlético Cearense. O governador Elmano de Freitas e o comandante da 10° Região Militar compareceram à festividade.

O desfile contou com a presença da Força Expedicionária Brasileira, escolas municipais, estaduais, particulares e militares, além de associações e Projetos, Tropas Militares (Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros), veículos Militares e a Cavalaria.

Legenda: Desfile teve início por volta das 8h30, na Avenida Beira-Mar Foto: Thiago Gadelha

No perfil do Instagram, Elmano mostrou a chegada à 10ª Região Militar do Exército Brasileiro, onde foi recebido por oficiais, para dar início à cerimônia na capital cearense. Em um vídeo curto, o governador divulgou as formalidades do evento e como foi recebido para a comemoração.

Civis e militares

O desfile reuniu, além do público, civis e militares que participaram do momento ativamente. "É um evento organizado pelo Governo do Estado do Ceará e que conta com o apoio do Exército Brasileiro, das Forças Armadas, e de diversos órgãos. Temos uma quantidade de mais de 8 mil pessoas envolvidas com o desfile", afirma o Capitão Rômulo, da 10ª Região Militar.

Legenda: No desfile civil, mais de 3,4 mil alunos de escolas estaduais, municipais e particulares estiveram presentes Foto: Thiago Gadelha

Em números oficiais, estiveram inclusos na cerimônia 4,2 mil militares da Marinha, Exército e Força Aérea, bem como da Polícia Militar do Estado do Ceará, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, da Guarda Municipal de Fortaleza e do Grupo de Apoio Penitenciário.

Entre as pessoas que estiveram presentes no desfile esta manhã, muitos acenaram animados durante a realização do evento. A bibliotecária Rosa Barros, por exemplo, tem o momento como uma tradição e já chegou a atrapalhar o desfile também em Brasília.

Legenda: Integrantes do Exército Brasileiros desfilaram sob aplausos na Avenida Beira Mar, em Fortaleza Foto: Thiago Gadelha

"Eu acho que nós temos que valorizar o patriotismo, tudo que eles passam para a gente de exemplo, de amor pela pátria, para a gente saber também que tem pessoas que lutam por esse país", explicou a mulher.

Legenda: Integrantes do Exército Brasileiros desfilaram sob aplausos na Avenida Beira Mar, em Fortaleza Foto: Thiago Gadelha

Já para a enfermeira Hasna Gurgel, a manhã foi de contemplação. "O desfile de 7 de setembro é muito lindo, reunindo as escolas, o Exército, a Marinha, então eu me emociono muito. Já virou uma tradição vir para cá com a minha família e estamos aqui para prestigiar, sentir esse amor pela pátria, pelo país", afirmou enquanto o desfile ainda ocorria.