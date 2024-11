Del Paseo anuncia chegada do Papai Noel e show dos Bolofofos neste sábado (09)

No próximo sábado (09), o Shopping Del Paseo irá realizar a tradicional chegada do Papai Noel, ação que marca o início da temporada natalina. Além do bom velhinho, o grupo musical Bolofofos, dono do hit infantil “Funk do Pão de Queijo”, fará uma apresentação especial para todas as crianças e famílias presentes. O evento começa às 17 horas.

Intitulado “Um Natal cheio de magia e com sabor de Pão de Queijo”, o espetáculo será realizado na área externa do shopping, em um palco montado em frente ao empreendimento.

A apresentação dos Bolofofos está marcada para as 17 horas. Em seguida, o Papai Noel fará um cortejo festivo pela avenida Santos Dumont, finalizando com o acendimento oficial das luzes e a inauguração da decoração de Natal do Del Paseo.

“Estamos muito empolgados com este evento, que promete criar momentos inesquecíveis para o público. Trazer o Bolofofos como grande atração nacional reforça nosso compromisso de oferecer experiências marcantes e celebrar o Natal de forma especial para toda a comunidade”, ressalta Bruna Braun, Gerente de Marketing do Shopping Del Paseo.

Serviço

Chegada do Papai Noel e apresentação dos Bolofofos no Del Paseo

Data: sábado, 09, a partir das 17 horas

Local - Shopping Del Paseo - Av. Santos Dumont, 3131

Entrada gratuita