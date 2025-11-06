Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Cresce número de casais sem filhos no Ceará, aponta IBGE

Percentual de famílias nesse perfil aumentou de 14% para 20% entre dois Censos.

Escrito por
Nícolas Paulino nicolas.paulino@svm.com.br
Ceará
Foto de um casal heterossexual caminhando de mãos dadas em um espigão na Beira-Mar, sob um céu azul e ensolarado. O mar rodeia a passarela branca com bancos ao centro. Algumas pessoas aparecem ao fundo, aproveitando o dia à beira do oceano Atlântico.
Legenda: Brasil segue tendência de redução de casais com filhos em todos os Estados.
Foto: Natinho Rodrigues.

A composição familiar no Ceará passou por mudanças significativas entre os Censos Demográficos de 2010 e 2022. O Estado acompanhou a tendência nacional de redução de casais com filhos e avanço das uniões sem filhos, refletindo transformações sociodemográficas como envelhecimento populacional, queda da fecundidade e novas formas de organização familiar. 

É o que apontam dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no estudo “Nupcialidade e Família: Resultados preliminares da amostra”, divulgados nesta quarta-feira (5).

Em 2010, metade das famílias cearenses era formada por casais com filhos (50,63%). Já em 2022, essa fatia caiu para 42,31%. No mesmo período, o percentual de casais sem filhos saltou de 14,85% para 20,73%.

No recorte regional, o Ceará é um dos estados nordestinos com menor porcentagem de casais sem filhos. Apenas Alagoas (20,01%), Piauí (20,38%) e Maranhão (18,11%) apresentaram índices inferiores ao cearense.

Veja também

teaser image
Ceará

Ceará tem mais de 56 mil crianças e adolescentes ‘casados’, diz IBGE

teaser image
Ceará

Maioria das uniões entre casais no CE é consensual e dispensa cerimônias, diz IBGE

Segundo os pesquisadores do IBGE, alguns fatores influenciaram no aumento desse percentual:

  • Mudanças na estrutura da família
  • Maior participação da mulher no mercado de trabalho
  • Baixas taxas de fecundidade
  • Envelhecimento da população

Veja o ranking nacional de casais sem filhos:

  1. Rio Grande do Sul – 30,28%
  2. Santa Catarina – 29,74%
  3. Paraná – 27,01%
  4. Rio de Janeiro – 26,77%
  5. Espírito Santo – 26,51%
  6. Rondônia – 25,88%
  7. Mato Grosso – 25,53%
  8. Goiás – 25,51%
  9. São Paulo – 25,17%
  10. Mato Grosso do Sul – 25,08%
  11. Minas Gerais – 24,06%
  12. Tocantins – 22,26%
  13. Paraíba – 22,07%
  14. Rio Grande do Norte – 21,84%
  15. Bahia – 21,70%
  16. Pernambuco – 21,58%
  17. Distrito Federal – 21,11%
  18. Sergipe – 20,79%
  19. Ceará – 20,73%
  20. Piauí – 20,38%
  21. Alagoas – 20,01%
  22. Maranhão – 18,11%
  23. Pará – 18,43%
  24. Acre – 17,98%
  25. Roraima – 16,85%
  26. Amazonas – 15,08%
  27. Amapá – 14,33%

Mães e pais solo

Quando se observam os casais com filhos, o cenário se inverte. Entre as maiores proporções do Nordeste, estão Alagoas (43,81%) e Piauí (43,59%). O Ceará, com 42,31%, ficou próximo à mediana nordestina, mas abaixo de estados como Maranhão (43,19%) e Paraíba (42,73%). Pernambuco registra o menor percentual da região (41,07%).

Outro destaque do Censo é a expansão das famílias chefiadas por mulheres sem cônjuge e com filhos, que passaram de 12,40% para 14,78% das famílias cearenses no período. O indicador reforça um fenômeno já identificado por especialistas: a crescente centralidade feminina na chefia do lar. 

Já os homens responsáveis sozinhos por famílias com filhos aparecem em proporção bem menor, mas também com leve avanço: de 1,56% para 1,90%.

Tendência nacional

No Brasil como um todo, os dados do IBGE mostram um redesenho da estrutura familiar: casais com filhos passaram de 49,39% para 42,04% entre 2010 e 2022, enquanto casais sem filhos aumentaram de 17,73% para 24,12%. 

O país também registrou crescimento na proporção de famílias chefiadas por mulheres com filhos, de 12,19% para 13,49%.

Estados do Sul e Sudeste lideram a transição. No ranking de casais sem filhos, o Rio Grande do Sul (30,28%) ocupa o topo, seguido de Santa Catarina (29,74%) e Rio de Janeiro (26,77%). 

Já os maiores percentuais de casais com filhos estão no Acre (45,13%), Pará (44,29%) e Amazonas (44,20%), apontando a permanência de perfis familiares mais tradicionais na Região Norte.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Foto de Diego e Dilma, mãe e filho que estudam juntos na mesma sala do EJA e viralizaram ao compartilhar a história nas redes sociais
Ceará

Após superar doença grave, jovem estuda com a mãe na mesma turma: 'me ensinou a andar duas vezes'

Diego e Dilma compartilham a sala de aula em Tabuleiro do Norte e têm o mesmo objetivo de entrar na faculdade

Maria Clarice Sousa*
Há 1 hora
Cearense que trabalhava como garçonete é aprovada no Revalida e grava reação de amigos; veja vídeo
Ceará

Cearense que trabalhava como garçonete é aprovada no Revalida e grava reação de amigos; veja vídeo

Natural de Juazeiro do Norte, a médica passou por uma jornada de mais de 10 anos para alcançar o feito.

Geovana Almeida*
Há 1 hora
Foto de silhueta de casal sentado na parede de um espigão de Fortaleza em frente ao mar, ao pôr do sol. O homem, à esquerda, usa bermuda e está sem camisa. A mulher usa camiseta e óculos. Ao fundo, é possível ver detalhes de prédios da orla.
Ceará

Maioria das uniões entre casais no CE é consensual e dispensa cerimônias, diz IBGE

Opção apenas por casamentos religiosos fica em terceiro plano no Estado.

Nicolas Paulino
Há 1 hora
Foto de um casal heterossexual caminhando de mãos dadas em um espigão na Beira-Mar, sob um céu azul e ensolarado. O mar rodeia a passarela branca com bancos ao centro. Algumas pessoas aparecem ao fundo, aproveitando o dia à beira do oceano Atlântico.
Ceará

Cresce número de casais sem filhos no Ceará, aponta IBGE

Percentual de famílias nesse perfil aumentou de 14% para 20% entre dois Censos.

Nicolas Paulino
Há 1 hora
Mãos de menina escrevendo em caderno.
Ceará

Checklist de última hora: o que revisar na véspera do 1º dia do Enem 2025

Veja temas que costumam ser cobrados no Enem para rever antes das provas.

Redação
06 de Novembro de 2025
Montagem de três fotos mostra teto que desabou em UTI Neonatal da Meac. Na foto do meio, é possível ver um gato caminhando pelo local.
Ceará

Teto desaba em UTI neonatal da maternidade-escola em Fortaleza

Unidade ainda investiga as causas do acidente.

Redação
05 de Novembro de 2025
Imagem de veículos ilustra matéria sobre leilão da AMC.
Ceará

Leilão de carros, motos e sucatas é realizado pela AMC nesta sexta-feira (7)

Estão disponíveis 509 itens, com lances a partir de R$ 50,00.

Redação
05 de Novembro de 2025
Motociclistas e passageiros aparecem sem capacete em tráfego no cruzamento
Ceará

Colisão entre três motocicletas deixa quatro feridos em Parambu

Na imagem, os motociclistas e passageiros aparecem sem capacete, item obrigatório por lei.

Redação
05 de Novembro de 2025
Guarda Municipal flagra caminhão descartando lixo em Fortaleza
Ceará

Guarda Municipal flagra caminhão descartando lixo em Fortaleza

Infração foi registrada em ação conjunta com a Agefis, que apreendeu o veículo.

Redação
05 de Novembro de 2025
Foto mostra detalhes de mãos de três pessoas sentadas num colchão. Uma delas é uma mulher adolescente e outras duas são de crianças, provavelmente filhos dela, revelando uma situação de união conjugal precoce no Ceará.
Ceará

Ceará tem mais de 56 mil crianças e adolescentes ‘casados’, diz IBGE

Segundo o levantamento, 2 mil crianças em união conjugal têm entre 10 e 14 anos.

Nicolas Paulino
05 de Novembro de 2025
imagem mostra mão com caneta sobre cadernos de prova do enem.
Ceará

Declaração de comparecimento no Enem 2025: para que serve e como emitir

Documento comprova a presença do candidato no dia da prova e pode ser usado para justificar falta no trabalho, por exemplo.

Redação
05 de Novembro de 2025
Menina escrevendo.
Ceará

Enem 2025: guia para gerenciar o tempo de prova e ter bom desempenho

Dicas para otimizar a redação e a resolução de questões e ainda controlar a ansiedade.

Gabriela Custódio
05 de Novembro de 2025
Ceará

Le’Loyn Parfums expande operação e inaugura loja de luxo no North Shopping Jóquei

Novo espaço será lançado nesta sexta-feira (7) e oferecerá uma promoção especial para os visitantes

Agência de Conteúdo DN
05 de Novembro de 2025
montagem de fotos das cantoras Rihanna, Anitta, Mariah e Alcione.
Ceará

De Alcione a Rihanna: veja nomes de artistas registrados pelo IBGE no Ceará

Dados mostram que cearenses se inspiraram em divas pop na hora de registrar nomes.

Raísa Azevedo
04 de Novembro de 2025
Cearense viraliza ao esperar 12 horas pela filha do lado de fora da faculdade; veja vídeo
Ceará

Cearense viraliza ao esperar 12 horas pela filha do lado de fora da faculdade; veja vídeo

"Meu pai é aquele - que sempre pode!", afirmou Bárbara Martins, filha do homem.

Geovana Almeida*
04 de Novembro de 2025
Foto da tela do site Nomes no Brasil, levantamento do IBGE com dados do Censo de 2022.
Ceará

Sobrenome Silva é o mais popular no Ceará, em Fortaleza e no Brasil; veja lista do IBGE

Dados apontam que mais de 1 milhão de pessoas no estado têm sobrenomes registrados como Silva.

Mylena Gadelha
04 de Novembro de 2025
Estruturas irregulares removidas na Praia de Iracema.
Ceará

Barracas e estruturas irregulares são removidas do Aterro da Praia de Iracema

Fiscais retiraram principalmente freezers e estruturas de madeiras utilizadas por vendedores.

Redação
04 de Novembro de 2025
Menina estudando.
Ceará

Especialistas preveem: 5 possíveis temas de redação que podem cair no Enem 2025

Professores destacam que o Exame segue alguns padrões e costuma cobrar temas sociais.

Ana Alice Freire* e Gabriela Custódio
04 de Novembro de 2025
Ceará

Shopping Del Paseo abre celebrações do Natal com chegada do Papai Noel no sábado (8)

A programação inclui espetáculo e decoração natalina com a Turma da Mônica

Agência de Conteúdo DN
04 de Novembro de 2025
Ceará

Nasce em Tianguá o 1° condomínio fechado de lotes de alto padrão da Serra da Ibiapaba

O condomínio fechado de lotes está localizado em uma das áreas mais valorizadas da cidade, na Avenida Moisés Moita

Agência de Conteúdo DN
04 de Novembro de 2025