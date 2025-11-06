Cresce número de casais sem filhos no Ceará, aponta IBGE
Percentual de famílias nesse perfil aumentou de 14% para 20% entre dois Censos.
A composição familiar no Ceará passou por mudanças significativas entre os Censos Demográficos de 2010 e 2022. O Estado acompanhou a tendência nacional de redução de casais com filhos e avanço das uniões sem filhos, refletindo transformações sociodemográficas como envelhecimento populacional, queda da fecundidade e novas formas de organização familiar.
É o que apontam dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no estudo “Nupcialidade e Família: Resultados preliminares da amostra”, divulgados nesta quarta-feira (5).
Em 2010, metade das famílias cearenses era formada por casais com filhos (50,63%). Já em 2022, essa fatia caiu para 42,31%. No mesmo período, o percentual de casais sem filhos saltou de 14,85% para 20,73%.
No recorte regional, o Ceará é um dos estados nordestinos com menor porcentagem de casais sem filhos. Apenas Alagoas (20,01%), Piauí (20,38%) e Maranhão (18,11%) apresentaram índices inferiores ao cearense.
Segundo os pesquisadores do IBGE, alguns fatores influenciaram no aumento desse percentual:
- Mudanças na estrutura da família
- Maior participação da mulher no mercado de trabalho
- Baixas taxas de fecundidade
- Envelhecimento da população
Veja o ranking nacional de casais sem filhos:
- Rio Grande do Sul – 30,28%
- Santa Catarina – 29,74%
- Paraná – 27,01%
- Rio de Janeiro – 26,77%
- Espírito Santo – 26,51%
- Rondônia – 25,88%
- Mato Grosso – 25,53%
- Goiás – 25,51%
- São Paulo – 25,17%
- Mato Grosso do Sul – 25,08%
- Minas Gerais – 24,06%
- Tocantins – 22,26%
- Paraíba – 22,07%
- Rio Grande do Norte – 21,84%
- Bahia – 21,70%
- Pernambuco – 21,58%
- Distrito Federal – 21,11%
- Sergipe – 20,79%
- Ceará – 20,73%
- Piauí – 20,38%
- Alagoas – 20,01%
- Maranhão – 18,11%
- Pará – 18,43%
- Acre – 17,98%
- Roraima – 16,85%
- Amazonas – 15,08%
- Amapá – 14,33%
Mães e pais solo
Quando se observam os casais com filhos, o cenário se inverte. Entre as maiores proporções do Nordeste, estão Alagoas (43,81%) e Piauí (43,59%). O Ceará, com 42,31%, ficou próximo à mediana nordestina, mas abaixo de estados como Maranhão (43,19%) e Paraíba (42,73%). Pernambuco registra o menor percentual da região (41,07%).
Outro destaque do Censo é a expansão das famílias chefiadas por mulheres sem cônjuge e com filhos, que passaram de 12,40% para 14,78% das famílias cearenses no período. O indicador reforça um fenômeno já identificado por especialistas: a crescente centralidade feminina na chefia do lar.
Já os homens responsáveis sozinhos por famílias com filhos aparecem em proporção bem menor, mas também com leve avanço: de 1,56% para 1,90%.
Tendência nacional
No Brasil como um todo, os dados do IBGE mostram um redesenho da estrutura familiar: casais com filhos passaram de 49,39% para 42,04% entre 2010 e 2022, enquanto casais sem filhos aumentaram de 17,73% para 24,12%.
O país também registrou crescimento na proporção de famílias chefiadas por mulheres com filhos, de 12,19% para 13,49%.
Estados do Sul e Sudeste lideram a transição. No ranking de casais sem filhos, o Rio Grande do Sul (30,28%) ocupa o topo, seguido de Santa Catarina (29,74%) e Rio de Janeiro (26,77%).
Já os maiores percentuais de casais com filhos estão no Acre (45,13%), Pará (44,29%) e Amazonas (44,20%), apontando a permanência de perfis familiares mais tradicionais na Região Norte.