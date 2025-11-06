Cresce número de casais sem filhos no Ceará, aponta IBGE

A composição familiar no Ceará passou por mudanças significativas entre os Censos Demográficos de 2010 e 2022. O Estado acompanhou a tendência nacional de redução de casais com filhos e avanço das uniões sem filhos, refletindo transformações sociodemográficas como envelhecimento populacional, queda da fecundidade e novas formas de organização familiar.

É o que apontam dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no estudo “Nupcialidade e Família: Resultados preliminares da amostra”, divulgados nesta quarta-feira (5).

Em 2010, metade das famílias cearenses era formada por casais com filhos (50,63%). Já em 2022, essa fatia caiu para 42,31%. No mesmo período, o percentual de casais sem filhos saltou de 14,85% para 20,73%.

No recorte regional, o Ceará é um dos estados nordestinos com menor porcentagem de casais sem filhos. Apenas Alagoas (20,01%), Piauí (20,38%) e Maranhão (18,11%) apresentaram índices inferiores ao cearense.

Segundo os pesquisadores do IBGE, alguns fatores influenciaram no aumento desse percentual:

Mudanças na estrutura da família

Maior participação da mulher no mercado de trabalho

Baixas taxas de fecundidade

Envelhecimento da população

Veja o ranking nacional de casais sem filhos:

Rio Grande do Sul – 30,28% Santa Catarina – 29,74% Paraná – 27,01% Rio de Janeiro – 26,77% Espírito Santo – 26,51% Rondônia – 25,88% Mato Grosso – 25,53% Goiás – 25,51% São Paulo – 25,17% Mato Grosso do Sul – 25,08% Minas Gerais – 24,06% Tocantins – 22,26% Paraíba – 22,07% Rio Grande do Norte – 21,84% Bahia – 21,70% Pernambuco – 21,58% Distrito Federal – 21,11% Sergipe – 20,79% Ceará – 20,73% Piauí – 20,38% Alagoas – 20,01% Maranhão – 18,11% Pará – 18,43% Acre – 17,98% Roraima – 16,85% Amazonas – 15,08% Amapá – 14,33%

Mães e pais solo

Quando se observam os casais com filhos, o cenário se inverte. Entre as maiores proporções do Nordeste, estão Alagoas (43,81%) e Piauí (43,59%). O Ceará, com 42,31%, ficou próximo à mediana nordestina, mas abaixo de estados como Maranhão (43,19%) e Paraíba (42,73%). Pernambuco registra o menor percentual da região (41,07%).

Outro destaque do Censo é a expansão das famílias chefiadas por mulheres sem cônjuge e com filhos, que passaram de 12,40% para 14,78% das famílias cearenses no período. O indicador reforça um fenômeno já identificado por especialistas: a crescente centralidade feminina na chefia do lar.

Já os homens responsáveis sozinhos por famílias com filhos aparecem em proporção bem menor, mas também com leve avanço: de 1,56% para 1,90%.

Tendência nacional

No Brasil como um todo, os dados do IBGE mostram um redesenho da estrutura familiar: casais com filhos passaram de 49,39% para 42,04% entre 2010 e 2022, enquanto casais sem filhos aumentaram de 17,73% para 24,12%.

O país também registrou crescimento na proporção de famílias chefiadas por mulheres com filhos, de 12,19% para 13,49%.

Estados do Sul e Sudeste lideram a transição. No ranking de casais sem filhos, o Rio Grande do Sul (30,28%) ocupa o topo, seguido de Santa Catarina (29,74%) e Rio de Janeiro (26,77%).

Já os maiores percentuais de casais com filhos estão no Acre (45,13%), Pará (44,29%) e Amazonas (44,20%), apontando a permanência de perfis familiares mais tradicionais na Região Norte.