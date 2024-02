Confira o que abre e fecha na Quarta-feira de Cinzas de 2024 em Fortaleza

Considerada ponto facultativo, até as 14h, pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), a Quarta-feira de Cinzas (14), assim como o Carnaval, altera o funcionamento de alguns estabelecimentos em Fortaleza.

Agências bancárias e as lojas da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) são alguns dos equipamentos que operam em horário diferente do normal devido à data.

VEJA O QUE ABRE E FECHA NESTA QUARTA-FEIRA DE CINZAS

LOJAS E COMÉRCIO

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL) informou que, somente a partir do meio-dia o comércio do Centro retornará ao funcionamento normal.

CENTRO FASHION

O Centro Fashion Fortaleza não funciona na data. O expediente no local retorna somente quinta-feira (15), a partir das 9h, seguindo até as 19h.

SUPERMERCADOS

Associação Cearense de Supermercados (Acesu) informou que os supermercados funcionam normalmente.

Bancos

As agências bancárias retornam o expediente na Quarta-feira de Cinzas, após o meio-dia (horário local), ou mais cedo no caso de agências que normalmente encerram o expediente antes das 15h.

CORREIOS

Após fecharem durante o Carnaval, as agências dos Correios retornam o atendimento nesta data, a partir das 12h.

FARMÁCIAS

Estabelecimentos do setor abem normalmente no período, segundo detalhou o Sindicato do Comércio Varejista dos Produtos Farmacêuticos do Estado do Ceará (Sincofarma-CE).

BARES E RESTAURANTES

Segundo o Sindicato dos Bares e Restaurantes do Ceará (Sindrest-CE), os estabelecimentos do setor podem operar normalmente nesta data.

POSTOS DE COMBUSTÍVEIS

Os postos de combustíveis funcionam normalmente, conforme o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos).

SHOPPINGS

IGUATEMI BOSQUE

Nesta Quarta-feira de Cinzas, o empreendimento funciona normalmente, das 10h às 22h.

VIA SUL SHOPPING, NORTH SHOPPING FORTALEZA, NORTH SHOPPING MARACANAÚ E NORTH SHOPPING JÓQUEI

Os centros comerciais administrados pela Rede Ancar operam normalmente nesta data, das 12h às 22h.

SHOPPINGS RIOMAR

Os shoppings RioMar Fortaleza e o RioMar Kennedy também retornam ao expediente normal neste dia, abrindo a partir das 10h.

DEL PASEO

Lojas e quiosques: 12h às 22h

Praça de Alimentação: 11h às 22h

Cinema: a partir das 13h

Caixa Econômica Federal: Fechada

Mercadinho São Luiz: 7h às 22h

SHOPPING ALDEOTA

Na Quarta-feira de Cinzas, o empreendimento abre entre as 12h e 21h. Já o Pão de Açúcar localizado no shopping inicia o expediente um pouco mais cedo, às 7h.

Terrazo

O funcionamento será normal, das 10h às 22h.

Giga Mall

O Giga Mall, localizado no bairro Messejana, estará aberto das 12h às 20h.

Outlet Premium Fortaleza

O Outlet Premium retorna o funcionamento, das 12h às 21h.

CAGECE

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) detalhou que os atendimentos nas lojas e nos núcleos de atendimento retomam o funcionamento a partir das 12h deste dia.

METRÔ E VLT

Nesta data, o funcionamento das linhas do Metrô e dos VLTs operam a partir das 11h e segue a programação normal até o fim do horário de cada linha — confira lista completa.

Enel

As lojas e os núcleos de atendimento retomarão atividades presenciais a partir das 12h.