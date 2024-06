Confira looks para arrasar nas festas juninas

Uma das festas populares mais esperadas do ano, o São João inspira a moda deste período. Peças como xadrez, jeans e estampas coloridas entram em cena, impulsionando o comércio de roupas.

“A procura por roupas para o período junino começou no final de maio e vem aumentando significativamente no mês de junho”, destaca Larissa Maia, gerente de marketing das Lojas KDM. “As celebrações públicas, festas familiares e eventos escolares impulsionam as vendas, tornando este período especialmente próspero para o comércio de moda”, acrescenta.

Especialista em Marketing e Moda, Larissa acompanha as últimas tendências e indica o que não pode faltar no look junino. “Para o público feminino, o xadrez pode estar presente em camisas com ou sem brilho, peças cropped e até saias plissadas, garantindo um look bem fashion. Para combinar, aposte em calças jeans skinny, wide leg, cargo, ou em shorts e saias jeans”, sugere.

Para os homens, afirma Larissa, camisas xadrez de manga curta ou longa, com diferentes padronagens, são uma excelente escolha. “Combine-as com calças e bermudas jeans para um visual clássico e estiloso”.

Além do xadrez, outras estampas e tecidos também combinam com as festas juninas. “Nas Lojas KDM, você encontrará diversas opções para arrasar nas celebrações. Explore a estampa vichy, uma variação charmosa do xadrez, e aposte em peças de couro ecológico para um toque fashion e moderno. Transparência e brilho são tendências em alta, adicionando um estilo único e sofisticado aos seus looks juninos.”

Confira os looks que você encontra nas Lojas KDM

Junino clássico

Legenda: Conjunto de cropped e saia godê em estampa risca de giz. Detalhe para o cropped com corte reto que valoriza o busto e saia com bolsos laterais. Foto: Divulgação Romântico

Legenda: Camisa xadrez manga longa com brilho e saia com aplicação de coração em metal, para deixar o look fashion e romântico. Foto: Divulgação Combinadinhos

Legenda: Quem também ama combinar o look com o amor? Look feminino: Cropped e saia em couro ecológico. Look masculino: camisa em malha xadrez e calça de sarja bege. Foto: Divulgação Família junina

Legenda: Look masculino: camisa xadrez e calça de sarja bege. Look feminino: blusa ombro a ombro em xadrez vichy e calça jeans skinny. Look menina: blusa ombro a ombro e saia em xadrez vichy. Foto: Divulgação Pai e Filho

Legenda: Que tal apostar em um look pai e filho? Look menino: camisa em malha xadrez e bermuda de sarja bege. Look adulto: camisa em malha xadrez e calça de sarja preta. Foto: Divulgação

