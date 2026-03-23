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Com requalificação, Praça Paula Ney reúne esporte e convivência no Henrique Jorge

Após requalificação, equipamento conta com academia, quiosques e acessibilidade melhorada

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
Ceará
Legenda: Praça Paula Ney disponibiliza academia com aulas ministradas por profissionais de educação física.
Foto: divulgação

Praça Paula Ney, no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza, tem se consolidado como um ponto de convivência de destaque na Regional 11 após passar por requalificação em outubro de 2025. O espaço, tradicional na rotina dos moradores, reúne atividades de lazer, prática esportiva e encontros comunitários, fortalecendo a relação afetiva da população com o território. 

A praça homenageia Francisco de Paula Ney, escritor natural de Aracati e conhecido por sua atuação como poeta e jornalista. A escolha do nome segue uma tradição em Fortaleza de homenagear personalidades cearenses em logradouros públicos. 

Intervenção no espaço 

A requalificação incluiu a instalação da academia FortalFit, construção de quiosques padronizados, conjunto de banheiros, piso intertravado, melhorias de acessibilidade, novo asfalto no entorno e a reforma da quadra poliesportiva, além da manutenção do playground e da academia ao ar livre.  

“Pensando em garantir um ambiente ainda mais funcional, incentivando o comércio local e a prática de atividades físicas, a requalificação da praça foi pensada a partir de um diálogo constante entre a gestão pública e a comunidade local”, afirma o secretário da Regional 11, Júlio Costa. 

Incentivo à atividade física 

A academia FortalFit, projeto realizado pela Prefeitura em parceria com a empresa MUDE, conta com equipamentos em aço galvanizado, piso emborrachado e áreas cobertas, além de aulas coletivas de zumba, yoga, funcional, GAP e abdominal, ministradas por profissionais de educação física. As atividades funcionam em dois turnos (das 5h30 às 9h30 e das 16h às 20h), com agendamento feito pelo aplicativo MUDE. 

“Um espaço que muitas vezes não era ocupado pela população agora se transforma em uma academia gratuita, onde a pessoa treina do jeito certo, com segurança, e cria hábitos saudáveis nas pessoas”, destaca Anderson Pinheiro, secretário de Esporte e Lazer. 

Visibilidade ao comércio local 

A praça também se conecta à geração de renda e ao enaltecimento de artesãos e microempreendedores locais, com iniciativas como a Feira Tô na Praça, da Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Henrique Jorge (ACMBHJ). A entidade atua na busca por investimentos e na organização da estrutura, oferecendo mesas, cadeiras, divulgação e atrações artísticas. 

Legenda: O espaço também conta com opções de gastronomia
Foto: divulgação

“É uma iniciativa construída em conjunto com os moradores, que encontram na feira uma oportunidade de geração de renda e valorização do comércio local”, ressalta o presidente da ACMBHJ, Fellipe Rodrigues. 

A feira é totalmente gratuita para os expositores e conta com apoio do comércio local, de entidades privadas e de outras instituições parceiras, como o Serviço Social do Comércio (Sesc), por meio do Sistema Fecomércio. No local, são comercializados diversos produtos, como comida, doces, artesanato, roupas, itens de bazar, brinquedos e bijuterias. Ela acontece uma ou duas vezes por mês, geralmente nas sextas-feiras, e também pode ocorrer em conjunto com outros eventos do bairro.  

Ponto de lazer desde a infância 

Frequentadora desde a infância, a esteticista Vitória Evelyn, de 18 anos, percebe as transformações do local e destaca a importância da praça no cotidiano. “Sempre morei por aqui e frequento desde criança. Vejo como um espaço para lazer com os amigos, jogar bola e ficar com a família”, destaca. 

A experiência da feira também é percebida pela jovem. “Já visitei e comprei algumas coisas. É muito legal e ajuda a dar visibilidade para a região”, finaliza. 

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