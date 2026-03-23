Com requalificação, Praça Paula Ney reúne esporte e convivência no Henrique Jorge

A Praça Paula Ney, no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza, tem se consolidado como um ponto de convivência de destaque na Regional 11 após passar por requalificação em outubro de 2025. O espaço, tradicional na rotina dos moradores, reúne atividades de lazer, prática esportiva e encontros comunitários, fortalecendo a relação afetiva da população com o território.

A praça homenageia Francisco de Paula Ney, escritor natural de Aracati e conhecido por sua atuação como poeta e jornalista. A escolha do nome segue uma tradição em Fortaleza de homenagear personalidades cearenses em logradouros públicos.

Intervenção no espaço

A requalificação incluiu a instalação da academia FortalFit, construção de quiosques padronizados, conjunto de banheiros, piso intertravado, melhorias de acessibilidade, novo asfalto no entorno e a reforma da quadra poliesportiva, além da manutenção do playground e da academia ao ar livre.

“Pensando em garantir um ambiente ainda mais funcional, incentivando o comércio local e a prática de atividades físicas, a requalificação da praça foi pensada a partir de um diálogo constante entre a gestão pública e a comunidade local”, afirma o secretário da Regional 11, Júlio Costa.

Incentivo à atividade física

A academia FortalFit, projeto realizado pela Prefeitura em parceria com a empresa MUDE, conta com equipamentos em aço galvanizado, piso emborrachado e áreas cobertas, além de aulas coletivas de zumba, yoga, funcional, GAP e abdominal, ministradas por profissionais de educação física. As atividades funcionam em dois turnos (das 5h30 às 9h30 e das 16h às 20h), com agendamento feito pelo aplicativo MUDE.

“Um espaço que muitas vezes não era ocupado pela população agora se transforma em uma academia gratuita, onde a pessoa treina do jeito certo, com segurança, e cria hábitos saudáveis nas pessoas”, destaca Anderson Pinheiro, secretário de Esporte e Lazer.

Visibilidade ao comércio local

A praça também se conecta à geração de renda e ao enaltecimento de artesãos e microempreendedores locais, com iniciativas como a Feira Tô na Praça, da Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Henrique Jorge (ACMBHJ). A entidade atua na busca por investimentos e na organização da estrutura, oferecendo mesas, cadeiras, divulgação e atrações artísticas.

Legenda: O espaço também conta com opções de gastronomia Foto: divulgação

“É uma iniciativa construída em conjunto com os moradores, que encontram na feira uma oportunidade de geração de renda e valorização do comércio local”, ressalta o presidente da ACMBHJ, Fellipe Rodrigues.

A feira é totalmente gratuita para os expositores e conta com apoio do comércio local, de entidades privadas e de outras instituições parceiras, como o Serviço Social do Comércio (Sesc), por meio do Sistema Fecomércio. No local, são comercializados diversos produtos, como comida, doces, artesanato, roupas, itens de bazar, brinquedos e bijuterias. Ela acontece uma ou duas vezes por mês, geralmente nas sextas-feiras, e também pode ocorrer em conjunto com outros eventos do bairro.

Ponto de lazer desde a infância

Frequentadora desde a infância, a esteticista Vitória Evelyn, de 18 anos, percebe as transformações do local e destaca a importância da praça no cotidiano. “Sempre morei por aqui e frequento desde criança. Vejo como um espaço para lazer com os amigos, jogar bola e ficar com a família”, destaca.