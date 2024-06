Com megaestrutura, exposição Mundo Pixar chega a Fortaleza no dia 28 de junho

O universo Disney Pixar desembarca em Fortaleza e abre as portas para o público, no próximo dia 28 de junho, com o Mundo Pixar. A mostra está em sua 4a edição no Brasil e será montada pela primeira vez na capital cearense, no Iguatemi Bosque. Os ingressos já estão à venda no portal oficial.

Com mais de 1 milhão de visitantes em suas últimas edições em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, a estrutura é considerada a maior exposição Pixar no mundo. No total, são 13 salas imersivas, inspiradas nos filmes Toy Story; Procurando Nemo; Ratatouille; Monstros S.A; Luca; UP: Altas Aventuras; Carros; Soul; Lightyear e a mais recente, Elementos.

Os cenários são compostos por impressões 3D dos personagens e dos principais itens dos filmes. “Trabalhamos muito a cenografia com apliques, iluminação, som, aromas, estátuas, tudo para fazer com que as pessoas viajem para dentro de suas histórias preferidas”, destaca Wagner Zaratin, CEO da SolutiOnOff, realizadora da exposição.

De acordo com o gestor, a escolha dos filmes da mostra é feita pela própria Disney Pixar, com base em pesquisas com consumidor, considerando as novidades e grandes sucessos do estúdio.

“O Mundo Pixar é um projeto vivo, graças aos lançamentos da Pixar que não param de acontecer. Veja, por exemplo, Lightyear em 2022 e Elementos em 2023, ambas já viraram salas novas e estarão em Fortaleza. E agora chegando nas telas do Brasil, Divertidamente 2, que, com certeza, estará na próxima montagem e assim vamos atualizando o projeto e deixando ele sempre novo, de novo”, explica Wagner Zaratin.

No Brasil desde 2022, a exposição começou em São Paulo, seguiu para o Rio de Janeiro e Porto Alegre, em 2023, e foi para Madrid e México. Em 2024, está a caminho de Barcelona e Fortaleza. Aproximadamente 250 pessoas estão trabalhando diretamente e mais de 2000 de forma indireta, para que a exposição aconteça na capital cearense.

“Gostaria realmente que todos que forem visitar a exposição tenham a certeza de que fizemos tudo com muito carinho, dedicação, trabalhamos incansavelmente dias e noites para melhorias constantes e que o sorriso de cada um dos visitantes é nosso maior incentivo para melhorar sempre”, afirma o CEO.

Visitação

Os visitantes poderão adquirir os ingressos antecipadamente e agendar dia e horário para visitar a exposição. A visita não é guiada e não tem um tempo estipulado de duração. “As pessoas estão livres para aproveitarem as salas da sua melhor maneira, fazendo da exposição uma experiência única”, destaca o organizador.

Serviço

Mundo Pixar - Uma Viagem por Dentro das Suas Histórias Favoritas

Início da temporada: 28 de junho de 2024

Local: Estacionamento externo do Iguatemi Bosque (ao lado da Porsche).

Endereço: Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz, Fortaleza - CE

Classificação etária: Livre. Menores de 16 anos deverão ser acompanhados por um adulto.

Horários: de terças às quintas-feiras: de 11h às 21h. Sexta, sábado, domingo e feriados: de 10h às 21h.

Valores: a partir de R$ 45. Crianças até 2 anos e 11 meses não pagam. Os valores variam de acordo com idade, datas, horários, dias da semana, números de pessoas e lotes. O Mundo Pixar não vende ingressos pelo WhatsApp. Plataforma oficial para ingressos: Fever

Acessibilidade: local acessível para cadeirantes, deficientes auditivos e visuais.

Mais detalhes e vendas: http://mundopixar.com.br