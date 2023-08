Com gastronomia, artesanato e cultura, Feira Mulher em Foco ocorre neste sábado (26)

Na busca por proporcionar cada vez mais espaços para que as mulheres ganhem protagonismo no mercado, o projeto Elas irá realizar a 2ª edição de 2023 da Feira Mulher em Foco. Desta vez, o espaço escolhido foi a praça do polo de lazer do Conjunto Esperança, no próximo sábado (26), a partir das 17 horas.

Na ocasião, 20 expositoras estarão com estandes com itens de moda, artesanato, gastronomia, acessórios e outros. Os grupos participantes serão: Grupo Produtivo Criart, Grupo de Mulheres Brilho da Lua, Feira Negra de Fortaleza, Rede Ubuntu, Grupo Saber Viver, Grupo Um Bordado Pra Cada e Raízes Da Periferia / Ecoraiz.

Formado por mulheres artesãs do bairro Bom Jardim e adjacências, o grupo Criart produz artesanato e culinária regional desde 2008. O projeto começou a participar da Feira Mulher em Foco em 2022. “Foi muito gratificante e merecedor participar da feira, tivemos a oportunidade de estar juntas com outras mulheres compartilhando saberes, sabores e afeto”, detalha Cristina Nascimento, coordenadora do Grupo Criart.

Segundo Cristina, a feira beneficia a visibilidade do trabalho feminino e a geração de renda. Como a participação no evento é gratuita para todas as expositoras, isso permite que elas estejam em uma estrutura de alto nível, sem ter que pagar pelo acesso.

Além dos estandes, haverá também uma programação cultural, com apresentações da DJ Maria Tavares, Grupo Superação, Ballet Pontinha dos Pés e do espetáculo circense “A mulher mais forte do mundo”.

Legenda: O evento contará com a participação de mais de 20 expositoras Foto: Divulgação

No mês de outubro, será realizada a terceira edição da feira, na Praça Luíza Távora. De acordo com a organização do evento, essa demanda por um espaço na região mais central da cidade partiu das próprias participantes, que desejam estar inseridas nesses espaços, que tendem a receber somente eventos pagos.

Capacitação

Para esta edição, o projeto Elas também realizou, no mês de agosto, a formação de 15 mulheres em um curso de manicure, realizado no Instituto Acre, no bairro Conjunto Esperança. Durante a feira, elas terão o primeiro contato profissional junto ao público, com a prestação de serviços de manicure, além de recebimento dos certificados.

Ainda como parte do projeto, outras 15 mulheres serão formadas na segunda turma do curso de manicures, a partir do mês de setembro.

Feira Mulher em Foco

A Feira Mulher em Foco faz parte do Projeto Elas, iniciativa do Sistema Verdes Mares que combate a violência contra mulher. Este ano, conta com o patrocínio da Assembleia Legislativa do Ceará e apoio do Governo do Ceará. Em 2022, foram realizadas duas edições do evento.

Serviço

Projeto Elas – Feira Mulher em Foco

Data: sábado, 26 de agosto

Local: Praça do Polo de Lazer do Conjunto Esperança - Avenida Contorno Norte, 981 – Conjunto Esperança

Horário do evento: 17h às 22h

Programação Cultural – 17h às 22h

· Apresentação – 17h às 22h – Dj Maria Tavares

· Apresentação – 18h às 18h20 – Grupo Superação (dança com mulheres da melhor idade)

· Apresentação – 18h45 às 19h - Ballet Pontinha dos Pés

· Apresentação – 19h às 19h40 – “A mulher mais forte do mundo”