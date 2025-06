Com 300 atrações culturais, São João de Maracanaú é o maior palco cultural do NE

Em edição histórica, o São João de Maracanaú transformou o município no maior palco da cultura nordestina, reunindo milhares de pessoas e promovendo uma verdadeira imersão nas tradições juninas. A edição comemorativa de 20 anos vai reunir, até o dia 29 de junho, cerca de 300 atrações culturais, consolidando-se como o Maior São João do Planeta.

Além de grandes nomes da música nacional, a programação contempla apresentações de bandas de forró pé de serra, grupos de dança, teatro e muito mais. No Quadrilhódromo — considerado o maior e melhor espaço junino do país — 250 quadrilhas juninas do Ceará e de vários estados do Nordeste participam de sete grandes festivais, levando brilho, cor e tradição para o público.

A cenografia também é um show à parte. Nesta edição histórica, a Cidade Junina presta homenagem às maiores referências dos festejos nordestinos, representando Caruaru (PE), Campina Grande (PB) e Mossoró (RN), que, ao lado de Maracanaú, mantêm viva uma das maiores manifestações culturais do Brasil. O tema deste ano, “No Ceará é Assim”, destaca os principais pontos turísticos e cidades do estado, reforçando o orgulho da cultura cearense.

Realizado pela Prefeitura de Maracanaú, o evento acontece diariamente a partir das 18h, no Parque de Eventos Narciso Pessoa de Araújo, localizado na Avenida Wilson Camurça, no Distrito Industrial, próximo ao Campus do IFCE.

Serviço

São João de Maracanaú 2025

Período: 6 a 29 de junho

Horário: a partir das 18 horas

Local: Parque de Eventos Narciso Pessoa de Araújo, na Av. Wilson Camurça, no Distrito Industrial de Maracanaú, próximo ao Campus do IFCE