Colisão provoca queda de quatro postes e trânsito é bloqueado em avenida de Fortaleza

Um carro colidiu e derrubou um poste, durante a madrugada desta terça-feira (18), na Avenida Pompílio Gomes, provocando a queda de outros três equipamentos ao longo da via no bairro Passaré, em Fortaleza. O acidente causou a falta de energia e a interdição do local, que segue parcialmente bloqueado nesta manhã.

O tráfego está sendo desviado para outras ruas próximas. Conforme informações da TV Verdes Mares, agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) auxiliam o trânsito na região. Funcionários da Enel Distribuição Ceará também estão na área do incidente.

Legenda: Impacto no poste fez a fiação arrastar os outros três equipamentos Foto: Arnaldo Araújo

Testemunhas e servidores da AMC informaram que, segundo as apurações preliminares, o motorista colidiu contra o equipamento por volta da 1h, quando tentava fugir de uma suposta tentativa de assalto. Conforme o relato, o veículo estava sendo perseguido por dois suspeitos em uma motocicleta e o homem acabou perdendo o controle do carro.

A fonte ouvida pela reportagem ainda detalhou que o condutor foi socorrido e está bem.

A força do impacto no poste fez a fiação arrastar os outros três objetos. Um deles estava instalado no interior de um condomínio residencial, localizado na avenida.

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste