Colégios da Polícia Militar do CE abrem seleção com mais de 1.000 vagas; veja como participar

Os quatro Colégios da Polícia Militar do Ceará (CCPM) estão com inscrições abertas, até 16 de outubro, para o processo seletivo de novos alunos. São 1.004 vagas para o ano letivo de 2023, divididas entre os níveis fundamental e médio, nos municípios de Fortaleza, Juazeiro do Norte, Maracanaú e Sobral.

As vagas para admissão de estudantes estão distribuídas da seguinte forma:

1º Colégio da Polícia Militar General Edgard Facó (Fortaleza): vagas para 1º, 2º e 6º anos do Ensino Fundamental;

vagas para 1º, 2º e 6º anos do Ensino Fundamental; 2º Colégio da Polícia Militar Coronel Hervano Macêdo Júnior (Juazeiro do Norte): vagas para 6º e 7° anos do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio;

vagas para 6º e 7° anos do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio; 3º Colégio da Polícia Militar Tenente Mário Lima (Maracanaú): vagas para 8° e 9º ano do Ensino Fundamental e 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio;

vagas para 8° e 9º ano do Ensino Fundamental e 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio; 4º Colégio da Polícia Militar Ministro Jarbas Passarinho (Sobral): 8° e 9º ano do Ensino Fundamental e 1º e 3º anos do Ensino Médio.

As inscrições seguem até o dia 16 de outubro e o pagamento da taxa pode ser efetuado até 17 de outubro deste ano, de acordo com a Coordenadoria dos Colégios da Polícia Militar do Ceará (CCPM).

A previsão é de que as provas sejam aplicadas no dia 27 de novembro.

Todo o cronograma e o edital do processo seletivo estão disponíveis no site da instituição realizadora, no qual também pode ser feita a inscrição na seleção.

