Cinema e Audiovisual: saiba onde estão as oportunidades de mercado

Em processo de recuperação após o período da pandemia de Covid-19, o mercado cinematográfico brasileiro comporta diferentes campos de atuação e oportunidades para os profissionais da área. Segundo dados do Anuário Estatístico do Audiovisual Brasileiro, da Agência Nacional do Cinema (Ancine), o público total do mercado de cinema em 2022 foi de 95,3 milhões, o que representa um aumento de 82% em comparação a 2021, apesar de ainda não ter retomado os valores de 2019 (177,7 milhões).

De acordo com Samuel Brasileiro, professor do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade de Fortaleza (Unifor), há um cenário positivo para a produção de cinema no Brasil. Fatores como a expansão de produções feitas por serviços de streaming, que aumentam a demanda do mercado, como também do fortalecimento das políticas públicas para o audiovisual atuaram como incentivadores do contexto atual.

O docente explica que há produções de outros estados que também vêm ao Ceará para filmagens, o que demanda profissionais locais capacitados. “A chegada dos streamings abre uma outra possibilidade de trabalho, independente da área que você deseje exercer, e o fortalecimento das políticas públicas também, porque a gente tem uma abertura na amplitude de mercado que pede que os profissionais tenham uma qualificação“.

Na graduação de Cinema e Audiovisual da Unifor, pioneira no Ceará, os alunos têm a oportunidade de conhecer as diferentes áreas de atuação, como os filmes, séries de televisão, conteúdos para jogos eletrônicos, vídeos publicitários, realidade virtual, animação e outros campos.

Acerca da infraestrutura para os estudantes, Samuel pontua: “O curso oferece, por exemplo, equipamentos de captação de imagens de som, estúdio de televisão, estúdio de fotografia, ilhas de edição e equipamentos de realidade virtual”.

Além disso, os alunos também contam com o suporte de parcerias e convênios da universidade com produtoras, que permitem que os estudantes conheçam o dia a dia da profissão.

Entre as áreas com possibilidade de atuação estão:

Fotografia

Roteiro

Direção

Produção

Montagem

Animação

Segundo Bete Jaguaribe, coordenadora do curso de Cinema e Audiovisual da Unifor, é necessário celebrar a melhora do cenário de produções, mas seguindo com investimentos constantes. ”Uma indústria de audiovisual sustentável só é possível com a implantação de programas complexos de incentivos. Nesse momento, por exemplo, estamos em uma luta forte pela regulamentação das plataformas de VOD (video on demand). Esse processo é fundamental para a soberania do país”, destaca.

Oportunidades de desenvolvimento

No caso de Guilherme Daniel Alecrim, estudante do 7º semestre do curso de Cinema e Audiovisual, o motivo para a escolha do curso foi a área de montagem/edição. Contudo, com o decorrer dos aprendizados, ele foi se interessando cada vez mais pelo campo da captação de som.

“A partir do primeiro curta-metragem que realizei no curso, fui designado para essa função e, desde então, desenvolvi uma paixão pela área. Mantenho meu constante estudo e aprofundamento nas questões sonoras, inclusive desempenhando a função de monitor da disciplina de som”, relata.

Já na reta final da graduação, o estudante explica que está produzindo um documentário sobre a gravação de um EP de uma banda underground. Para este ano, Guilherme pretende realizar a montagem do filme, com o objetivo de exibi-lo em festivais e salas de cinema do país.

Estrutura

Entre as novidades do curso, estão dois laboratórios, que atuam como espaço de formação para os cineastas. São eles: Cine Experiência Lab, voltado para projetos de curta-metragem de ficção; e o Cine Lab Doc, voltado para produções de documentário. Ambos têm o objetivo de apresentar diferentes oportunidades para que os alunos conheçam e desenvolvam suas afinidades

Como destaca o professor Samuel Brasileiro, a formação tanto orienta o caminho profissional, como desenvolve o olhar artístico do aluno. “O curso proporciona uma experiência prática de realização audiovisual, acompanhada pelos professores e por outros profissionais, que favorece ao amadurecimento dos alunos, tanto na área que eles querem seguir profissionalmente, mas também um olhar artístico que eles vão ter para obras futuras que irão realizar”, explica Samuel Brasileiro.

Filmes produzidos pelos alunos nos laboratórios foram reconhecidos em importantes festivais brasileiros de cinema. O curta-metragem “De Tanto de Telha no Mundo”estreou no Festival de Tiradentes e foi premiado no Festival de Juiz de Fora.

Outros exemplos são o curta “Circuito”, premiado na última edição do Cine Ceará; o curta “A Parte que Falta”, que estreou no Cine Ceará e foi exibido também dentro da programação do festival For Rainbow.

O curso de Cinema e Audiovisual da Unifor possui nota máxima (5) em Conceito de Curso (CC). O Conceito de Curso é a nota final de qualidade dada pelo Ministério da Educação (MEC) aos cursos de graduação das instituições de ensino superior no Brasil. O Conceito de Curso é obtido a partir da avaliação in loco, por análise de três dimensões na oferta do curso: organização didático-pedagógica, corpo docente e tutorial e infraestrutura.

