Cinegrafista da TV Verdes Mares é atingido por caminhão durante 'ao vivo' e tem ferimentos leves

Um motorista de caminhão foi autuado, nesta segunda-feira (28), pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) após atingir um cinegrafista da equipe de jornalismo da TV Verdes Mares, no bairro Pirambu, em Fortaleza.

O repórter Arnaldo Araújo e o cinegrafista Adauto Alves estavam em um local seguro, próximo ao cruzamento da Av. Doutor Theberge com a Rua Santa Inês, quando Adauto foi atingido pelo veículo, aparentemente desgovernado. No momento, os profissionais entrevistavam um agente da AMC durante uma transmissão ao vivo para a emissora do Sistema Verdes Mares.

"A gente ouviu o barulho do pessoal dizendo: 'ei, ei, ei'. Pensamos que era alguém brincando na rua. Quando vi, o caminhão já estava se aproximando, em velocidade baixa até, só que de ré. Tentei puxar o Adauto, mas não deu para tirar ele totalmente e pegou uma parte da carroceria no ombro dele", detalha o jornalista.

Após o acidente, o motorista, que não teve a identidade revelada, fugiu sem prestar socorro às vítimas. A AMC destacou em nota que, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), esse tipo de conduta configura como infração gravíssima, prevista aplicação de multa no valor de R$ 1.467,35, além de sete pontos na carteira de habilitação.

Segundo o repórter, inicialmente, o cinegrafista não sentiu dor no local atingido, então ele conseguiu filmar o automóvel e registrar a placa dele. Por não ter conversado com a equipe da TVM, o condutor não pode esclarecer o que motivou o episódio.

"A rua que ele veio é uma ladeira, então a gente não sabe se ele veio sem freio, se [o caminhão] estava desengatado ou se ele estava fazendo uma manobra", pondera Arnaldo Araújo.

O cinegrafista foi orientado pelo agente da AMC a procurar uma unidade hospitalar, onde foi atendido e passa bem.