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Cidade da Criança amplia convivência no Centro de Fortaleza

Circuitos lúdicos e educativos estimulam convivência e uso contínuo do espaço

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
Ceará
Cidade da Criança amplia convivência no Centro de Fortaleza
Legenda: Cidade da Criança reúne atividades educativas no Centro de Fortaleza
Foto: FVTC Portal / Tainá Cavalcante

A Cidade da Criança, no Centro de Fortaleza, consolida sua relevância ao configurar um dos espaços públicos em destaque na celebração dos 300 anos da capital. Agora revitalizado, o equipamento retoma sua função como ponto de encontro entre gerações. A proposta é estimular a ocupação do Centro por famílias, além de reforçar a relação entre memória urbana e convivência cotidiana.

As antigas estruturas foram reorganizadas e hoje o espaço conta com oito circuitos e oito casas temáticas, cada uma com um nome e uma proposta educativa. Cada casa tem uma identidade própria, inclusive com cores diferentes, respeitando também critérios de acessibilidade e circulação para todos. O complexo propõe um circuito interativo e educativo, que inclui espaços como a Casa da Imaginação, a Casa do Cinema, a Casa da Tecnologia, entre outras experiências voltadas ao aprendizado e à criatividade.

Para a coordenadora da Cidade da Criança, Socorro Timbó, o espaço mantém um papel simbólico em Fortaleza. “A Cidade da Criança é um espaço que atravessa gerações. Muitos fortalezenses guardam lembranças da infância vividas ali, e o nosso objetivo com a reestruturação foi justamente resgatar esse vínculo afetivo entre as pessoas e a cidade”, destaca.

Programação atende aos diversos públicos

A Cidade da Criança funciona diariamente, das 7h às 19h, com agendamento prévio para grupos e horários especiais para o público geral. Nas segundas-feiras, o local recebe universidades; nas terças e quintas, escolas da rede municipal; às quartas-feiras, instituições que trabalham com públicos em situação de vulnerabilidade; e nas sextas recebem escolas particulares.

Em cada turno, manhã e tarde, recebem até 130 crianças. Depois de passarem pelas casinhas temáticas, elas seguem para o circuito de brincar livre, que conta com oito espaços diferentes, cada um com propostas lúdicas e educativas, como o circuito do labirinto, entre outros ambientes que estimulam movimento, criatividade e convivência.

Cidade da Criança amplia convivência no Centro de Fortaleza
Legenda: O equipamento passou por uma revitalização completa
Foto: Tainá Cavalcante

O público geral tem acesso livre, sem agendamento prévio, de segunda a sexta, das 11h às 13h e das 17h às 19h; sábados, domingos e feriados, das 7h às 19h. Aos domingos, o espaço conta com programação especial com atividades infantis de 8h às 12h.

Segurança e acessibilidade

A presença da Guarda Municipal dentro do equipamento, instalada na Casa da Cidadania, contribui para um ambiente mais seguro para as crianças e famílias. Toda a estrutura garante circulação adequada e inclusão de diferentes públicos. Além disso, a primeira-dama Cristiane Leitão também levou seu gabinete para dentro da Cidade da Criança, fortalecendo a presença da gestão pública e ampliando a sensação de cuidado e acolhimento para os visitantes.

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