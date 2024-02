Chegada do Ano Novo Lunar será celebrada em Fortaleza em evento aberto ao público neste sábado

O Laboratório de Estudos e Pesquisas Orientais (Lepo), da Universidade Estadual do Ceará (Uece), vai celebrar o Ano Novo Lunar – ou o Ano Novo Chinês –, neste sábado (17), com programação aberta ao público. Serão oferecidas oficinas Origami e Botões Chineses, além de apresentações de artes marciais como Hapkidô, Kendô, Lian Kung, Chi Kung, Tai Chi Chuan e Kung Fu Wing Chun e Shaolin.

A programação é gratuita e será realizada no auditório e no bosque do Centro de Humanidades da Uece, no campus Fátima, na Avenida Luciano Carneiro, 345, de 8h às 12h. O Ano Novo Chinês começou no último dia 10 e vai ser regido pelo Dragão de Madeira Yang (春节快乐, 龙年大吉).

O calendário gregoriano determina o ano com início no dia 1º de janeiro e término no dia 31 de dezembro, mas o calendário chinês é móvel e orientado pela Lua. Dessa forma, o ano costuma iniciar entre janeiro e fevereiro.

Legenda: A programação é gratuita e será realizada no auditório e no bosque do Centro de Humanidades da Uece Foto: Arquivo

Antonio Guerra, coordenador do Laboratório de Pesquisas Orientais, contextualiza que uma lenda oriental indica que Buda teria escolhido doze animais para representarem o zodíaco, organizado em ciclos de 12 anos. Confira a lista:

Rato

Touro

Tigre

Coelho

Dragão

Cobra

Cavalo

Carneiro

Macaco

Galo

Cachorro

Porco

Um dos cinco elementos que compõem o universo, de acordo com a cosmologia chinesa, como metal, água, fogo, terra e madeira, são associados a cada ano. As energias Yin (feminina) e Yang (masculina) também se alternam a cada ano nas associações com os animais do zodíaco.

O evento do Ano Novo Lunar conta com o apoio da direção do Centro de Humanidades da Uece, do Laboratório de Nihongô, Instituto Confúcio da UFC, Clínica de Medicina Tradicional Chinesa de Fortaleza e Associação Cearense de Kendô.

Sobre as festividades

Os chineses celebraram no último sábado (10) o que chamam de Ano do Dragão. A festividade é marcada por um feriado de uma semana e 15 dias de festas no total. O Ano do Dragão leva o nome de um dos doze animais do zodíaco chinês, o qual é popularmente conhecido por ser associado à força, vitalidade e boa sorte. Conforme a tradição, este é um período em que se espera que essas características influenciem as vidas das pessoas.

Para os chineses e muitos outros ao redor do mundo que seguem o calendário "lunissolar", trata-se de um momento de renovação, reunindo famílias, celebrando a herança cultural e afastando os maus espíritos.