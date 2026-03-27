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Cearense, mãe de autistas ganha geladeira após 3 dias de mobilização na internet

Alimentos frios garantidos: geladeira nova traz alívio à mãe de crianças autistas em Baturité.

Escrito por
*Clara Cezarino producaodiario@svm.com.br
Ceará

Empatia e solidariedade: sentimentos que a criadora de conteúdo Edilania Naycira, de 24 anos, pode sentir de seus seguidores que realizaram doações para que ela conseguisse comprar uma geladeira nova. Mãe de duas crianças com autismo, a cearense, natural de Baturité, passou a compartilhar nas redes sociais a rotina dos filhos que estavam há dois meses sem o eletrodoméstico.

Naycira é mãe de Diego Nicolas, de 8 anos, e Emily, de 6. Os dois convivem com o autismo nível 2 e nível 1 de suporte, respectivamente. Sem poder conservar alimentos, após a geladeira da família ter quebrado, a criadora de conteúdo buscava alternativas improvisadas para garantir água, vitaminas e frutas geladas às crianças, já que elas se sentem mais confortáveis com alimentos na temperatura fria.

Em meio ao desespero, decidiu expor sua realidade nas redes sociais. “Eu não estava aguentando mais ver eles passando tanta dificuldade, e eu gravei o primeiro vídeo, o segundo vídeo, postei no Instagram. Demorou três dias, ninguém curtia, ninguém assistia. Eu já estava ficando muito triste. Até porque eu estava me expondo, né, e expondo meus filhos. Isso é muito difícil!". Edilania relata outras dificuldades como barulhos altos no local onde reside, a alimentação das crianças na escola e falta de rede de apoio.

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VAQUINHA SOLIDÁRIA

Aos poucos os vídeos publicados começaram a viralizar, atraindo pessoas solidárias. Internautas sugeriram que Naycira abrisse uma vaquinha para ajudar na compra da geladeira. “Eu estava muito feliz, né, ao mesmo tempo eu não conseguia acreditar que estava acontecendo, que tanta gente estava chegando sem parar. Então eu ficava muito feliz, porque via que eu estava sendo vista, que as pessoas estavam vendo a minha dor, a dor dos meus filhos”, contou Edilania.

O valor arrecadado foi suficiente para comprar a tão sonhada geladeira em três dias e ainda fazer uma boa compra de mercado. Mas a alegria foi interrompida por uma surpresa desagradável: sua conta bancária foi bloqueada por alguns dias. “Foi muito difícil, me desanimou muito, porque eu fiquei com medo das pessoas acharem que eu estava mentindo, né, querendo me aproveitar da situação. Mas as pessoas foram bem atenciosas, eu mostrei o print do e-mail que chegou”, disse.

Mesmo diante de críticas pontuais, a maioria dos seguidores demonstrou apoio e confiança. Edilania chegou a abrir uma segunda conta em outro banco, que também foi bloqueada. No entanto, em um episódio que ela descreve como “coisa de Deus”, ambas foram desbloqueadas no mesmo dia, uma à tarde e outra à noite.

Edilania com os filhos
Legenda: Edilania Naycira ao lado dos seus filhos Emily e Diego Nicolas
Foto: Instagram

ROTINA COMPARTILHADA

Edilania segue postando vídeos diariamente em suas redes sociais a fim de proporcionar uma vida melhor aos filhos “claro que têm dias difíceis, sempre vai ter mas eu tento fazer que com que os dias difíceis sejam menos difíceis pra eles, mesmo que pese pra mim, que pra eles sejam mais leves, é isso que eu tento fazer pra poder eles não sentirem o peso da vida, pelo menos da vida que a gente tá tendo até agora que em nome de Jesus acredito que vai melhorar".

*Estagiária sob supervisão de Geovana Rodrigues.

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