Ceará Natal de Luz se inicia nesta sexta-feira (17) na Praça do Ferreira

A magia do Natal já tem data marcada para fazer morada nos espaços públicos de Fortaleza. Em sua 27ª edição, o Ceará Natal de Luz, considerado o maior evento natalino entre as capitais do Brasil, inicia na próxima sexta-feira (17), às 17h, na Praça do Ferreira.

Com roteiro do grupo teatral Blitz, o musical que dá início à programação vai trazer toda a magia do Natal para o Centro de Fortaleza. Além dos atores, o evento conta com apresentações do duo Leandro Cavalcante e Itauana Ciribelli e Coral da Luz, que cantam diretamente das sacadas do Hotel Excelsior. A abertura também contará com um show de Geraldo Azevedo. Já a tão aguardada chegada do Papai Noel vem com efeitos especiais para encantar as crianças e os adultos.

O Ceará Natal de Luz ainda terá uma homenagem ao cantor e compositor Ednardo, que se apresentará no palco da Praça Portugal, no domingo, dia 17 de dezembro. Um dos principais músicos da geração cearense descoberta pela música popular brasileira (MPB) nos anos 1970, juntamente com Amelinha, Belchior e Fagner, suas músicas já foram gravadas por mais de 50 diferentes intérpretes, e o cantor possui mais de 400 músicas e letras, distribuídas em 15 discos originais.

“O cantor e compositor Ednardo merece todas as homenagens do povo cearense por sua contribuição à música popular brasileira. É um dos ícones da MPB, que enriqueceu o acervo da música brasileira com sua criatividade e sensibilidade artística. E o Ceará Natal de Luz vem nesse clima de gratidão e reconhecimento a este grande artista cearense”, afirma Assis Cavalcante, presidente da CDL de Fortaleza.

Com projeção internacional, tendo suas músicas tocadas em vários países da América Latina, Europa e EUA, a obra de Ednardo se destaca por uma combinação original de elementos rurais e urbanos, uma mescla de influência de ritmos nordestinos com o folk rock.

Realizado pelo Instituto CDL de Cultura e Responsabilidade Social e pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, o Ceará Natal de Luz tem a proposta de celebrar o sentimento de gratidão. Por isso, a programação de abertura conta com uma série de atrações especiais, que prometem emocionar o público de todas as idades.

Em 2023, segundo Assis Cavalcante, o evento pretende destacar ainda mais as energias positivas, como forma de despertar o sentimento, a consciência e a prática de agradecer. “O sentimento de gratidão é a forma mais genuína de espalhar bondade e gentileza, além de representar amor, respeito, compaixão e tolerância. Esse tema vem para complementar o desejo para que, neste Natal, todos possam estreitar laços, restaurar o sentido da vida e gerar paz e felicidades”, explica Assis Cavalcante.

Programação nas praças e nas ruas da cidade

A apresentação diária do Coral da Luz, com início às 18h, acontece até o dia 23 de dezembro. São aproximadamente 150 crianças e adolescentes, que se revezam ao longo de todo o evento. Para fazer parte do grupo, elas precisam ser estudantes de escola pública ou ter bolsa integral na rede particular, manter notas na média e participar de teste de voz e presença cênica.

Criado em 2020, o Caminhão da Luz também é um dos destaques da 27ª edição. Todo iluminado e decorado com os adornos de Natal, fará 21 rotas, passando por diversos pontos da cidade.

Além do Coral, as crianças que estiverem presentes na Praça do Ferreira poderão visitar, no local, de 22 de novembro a 23 de dezembro, a Casa do Papai Noel. Com entrada gratuita, o local vai funcionar de segunda a sexta, das 9h às 12h, 14h às 17h30 e 18h30 às 19h30; sábado, das 9h às 12h, 14h às 15h; e domingo, das 18h30 às 19h15.

A Praça Portugal também receberá, mais uma vez, a programação cultural do Ceará Natal de Luz. As apresentações, que são gratuitas e abertas ao público de todas as idades, começam a partir do dia 2 de dezembro e acontecem aos sábados e domingos, até o dia 23. Apresentações de grupos de coral e de música instrumental, espetáculos teatrais e shows de artistas e grupos dos mais variados gêneros e vertentes compõem a programação nesta praça, que fica no coração da Aldeota.

Campanha pelo verde

Todos os anos, o Ceará Natal de Luz traz o compromisso com a preservação do meio ambiente, a partir da promoção de ações com foco na importância da conscientização ecológica. A campanha pelo verde, que troca garrafas plásticas por mudas, por exemplo, teve início em 2007 e tinha a meta de plantar 1 milhão de árvores até 2017. Entretanto, a marca foi alcançada três anos antes, em 2014. Em 2022, o evento atingiu a meta de 2 milhões de mudas frutíferas, ornamentais ou medicinais.

Já para 2023, serão distribuídas 100 mil mudas, de espécies como caju, acerola, goiaba, palmeira, noni, sapoti, pitanga, ata, graviola, manga, açaí e ipê, que ajudam a trazer vida, beleza, frutos, amor e esperança. Para recebê-las, o interessado deve levar 1 garrafa de 2 litros ou 3 garrafas de 500ml para o posto de trocas, localizado na Praça do Ferreira, de segunda a sábado, das 9h às 19h, e aos domingos, de 16h às 19h. A ação tem início a partir do dia 20 de novembro.

Ceará Natal de Luz na Campanha Ceará Sem Fome

Em 2023, o Ceará Natal de Luz também celebra uma importante parceria com o Governo do Estado do Ceará, a partir do apoio à Campanha Ceará sem Fome, programa permanente de combate à fome e que reúne o trabalho e os esforços de diversas instituições, entre públicas e privadas, e o engajamento da sociedade civil. Durante toda a programação do evento natalino, de 17 de novembro a 23 de dezembro, será realizada uma ação de doação de alimentos, na Praça do Ferreira. No local, a população poderá realizar suas doações diariamente em veículo que servirá de base da campanha, das 10h às 19h.

A Praça Portugal também vai contar com um ponto de arrecadação nos dias de atividades do evento. A população que quiser contribuir, também pode entregar seus alimentos nos pontos de partida e chegada do Coral Itinerante, durante os 21 dias de percurso, além da sede da CDL de Fortaleza e do Instituto CDL, na Rua 25 de Março, 882, Centro.

Decoração natalina da cidade

O Ceará Natal de Luz 2023 vai enfeitar a cidade de Fortaleza com 1,7 milhão de microlâmpadas de LED espalhadas por mais de 30 logradouros entre avenidas, ruas, prédios públicos e culturais e entidades de classe. Praça Portugal, Praça Luíza Távora, Av. Beira Mar, Praça Cristo Redentor, Rua Floriano Peixoto, dentre outros espaços, também estarão decorados durante todo o evento. A lista completa dos logradouros está disponível no site do Ceará Natal de Luz.

Para retratar o tema deste ano, raios de luzes estarão presentes em diversos elementos, simbolizando a energia da gratidão. O público também vai ter a chance de conferir – e se encantar – com os mais variados enfeites, como arabescos, bolas, caixas de presentes, estrelas, dentre outros. Já as cores escolhidas, entre o dourado que representa a luz da esperança, o branco que simboliza a paz e a pureza, além do tradicional vermelho, complementam-se à decoração, criando, assim, a identidade visual desta edição.

E tem novidade para um dos verdadeiros ícones do Ceará Natal de Luz. Com inspiração na temática visual do elemento vela, em alusão às jangadas cearenses, quatro árvores de Natal complementam a decoração da cidade durante o período do evento. Serão uma na Praça do Ferreira e uma na Praça Portugal, ambas projetadas pela arquiteta Denise Braga, do escritório DP Arquitetura, que são compostas por uma estrutura metálica central de onde partem os cabos de aço, erguidas em duas diferentes alturas, 25m e 36m. Já as outras duas árvores, cada uma de 8 metros, ficarão na Praça Beira Rio, na orla da Barra do Ceará, e no Parque Rachel de Queiroz.

O Ceará Natal de Luz, que segue até o dia 23 de dezembro, é uma apresentação da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), uma realização do Ministério da Cultura, do Instituto CDL de Cultura e Responsabilidade Social e da CDL de Fortaleza. O evento conta com o patrocínio das seguintes empresas e instituições: Prefeitura Municipal de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Cultura (Secultfor), Grupo Edson Queiroz, Indaiá, Nacional Gás, Esmaltec, Sistema Verdes Mares, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Câmara Municipal de Fortaleza, Fábrica Fortaleza, Banco do Nordeste, SESI/FIEC, Casa Pio, Ambiental Ceará, 3 Corações, Newland, Cerbras e Normatel. Tem apoio do Governo do Estado do Ceará, por meio da Casa Civil, Sindiônibus, CDL Jovem de Fortaleza, Padaria Romana, Beach Park, Restaurantes VR, Faculdade CDL, Banco do Nordeste e Unimed

Serviço

Ceará Natal de Luz

Site: cearanataldeluz.com.br

Instagram, Facebook e Youtube: cearanataldeluzoficial