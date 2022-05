Ceará lança pacote para recuperação de rodovias estaduais

O Governo do Estado lançou, nesta terça-feira (31), o projeto de recuperação das rodovias estaduais. O pacote prevê a reforma de 80 trechos de estradas, distribuídos por 89 municípios, concluída no prazo de um ano.

A melhora visa devolver plena trafegabilidade nas estradas, que, conforme a governadora Izolda Cela (PDT), foram impactadas pela quadra chuvosa, além de ainda requalificar e sinalizar parte da malha cearense.

Ao todo, o projeto deve reformar cerca de 1.509,74 quilômetros de rodovias estaduais, representando um investimento de mais de R$ 477 milhões, provenientes de recursos arrecadados pelo Ceará.

No evento de lançamento do pacote, a gestora estadual esclareceu que, apesar de algumas rodovias federais que cruzam o Estado também demonstrar a necessidade de recuperação, a iniciativa não abrange as BRs, pois elas são de responsabilidade do Governo Federal.

