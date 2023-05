Carro-forte despenca de barranco às margens da CE-292, no Crato; veja vídeo

Um carro-forte despencou de um barranco e caiu às margens da rodovia CE-292, no município do Crato, na região do Cariri. O acidente ocorreu na manhã deste sábado (13).

De acordo com a Polícia Militar (PM), o veículo estava indo para a cidade de Iguatu, sem carga, quando ocorreu o acidente. A equipe da PM verificou que havia óleo na pista, o que pode ter contribuído para o deslizamento do veículo.

O motorista relatou que o tempo estava chuvoso quando acabou perdendo o controle do carro-forte ao realizar uma curva. Duas pessoas foram atendidas pelo Samu, mas nenhuma delas apresentou lesões graves.