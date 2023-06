Busca por emprego provoca fila com centenas de pessoas em fábrica em Massapê; veja vídeo

Centenas de pessoas se reuniram em uma fila, desde o fim da noite dessa quarta-feira (14), próximo à CE-362, em Massapê, Região Norte do Ceará, para tentar participar de um cadastramento de candidatos para vagas de emprego. Segundo a Fábrica Coelho detalhou, as futuras oportunidades são voltadas para a unidade da empresa que está sendo instalada no Município.

O acúmulo de interessados se prolongou, sendo registrado, nesta manhã de quinta-feira (15), por alguns motoristas e transeuntes que passaram pela área. Nas gravações, é possível observar as centenas de indivíduos aguardando para serem atendidos.

VEJA VÍDEO

Segundo os candidatos, alguns chegaram ainda na noite de quarta, por volta das 22h, e dormiram no local, visando garantir posição na fila.

No início desta manhã, a fábrica distribuiu senhas para atendimento de interessados, mas nem todos conseguiram receber um número. Foi o caso do tecnólogo em construção de edifícios Francisco Jânio Carneiro, de 33 anos, que está desempregado há mais de três anos e se deslocou cerca de 20 quilômetros para participar da seleção.

Está difícil emprego, então me desloquei de Santana do Acaraú e vim para cá, Massapê, devido à dificuldade de trabalho. [A situação] está difícil mesmo para quem tem estudo, uma faculdade, não está tendo chance. Aqui, ofertaram poucas vagas e, como a gente estava um pouco atrás [na fila], não conseguiu [uma senha]. Muita gente voltou para casa", relatou à reportagem do Sistema Verdes Mares.

Em nota, a Fábrica Coelho esclareceu que o cadastro realizado nessa quinta-feira não é uma ação de contratação imediata. Na verdade, no momento, o empreendimento está somente captando currículos para ocupação dos cargos que devem ser disponibilizados, em breve, na futura unidade.