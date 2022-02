Bom Jardim receberá Centro de Qualificação em Design de Móveis através de parceria público privada

O governador Camilo Santana assinou, na tarde desta quinta-feira (10), um protocolo de intenções com a Prefeitura de Fortaleza e a empresa EP Queiroz para a construção do Centro de Qualificação em Design de Móveis, no bairro Bom Jardim.

O objetivo é promover a qualificação profissional de jovens na área de movelaria, com a realização de cursos, dinâmicas socializadoras, assim como valorizar a economia criativa e social, e o aprendizado cultural.

Além do governador, participaram da solenidade de assinatura o vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista, a vice-governadora Isolda Cela, o empresário e membro do Conselho de Administração do Grupo Edson Queiroz, Edson Queiroz Neto, a Diretora de Gente e Impacto Social da C. Rolim Engenharia e CEO da Somos Um, Ticiana Rolim, o presidente da Assembleia, deputado Evandro Leitão, e o secretário de cultura do Estado, Fabiano Piúba.

O projeto contará com salas de aula de corte, montagem e acabamento; auditório; biblioteca; sala de estudo; laboratório de informática; laboratório de prototipação e maquete; salas de design; lanchonete, dentre outras instalações.

"O design tem gerado oportunidade de negócios, de renda, de geração de empregos, e de descobrir talentos. Essa escola será para formar, capacitar, inclusive com olhar de experiências do mundo inteiro, que cidades cresceram, se desenvolveram e geraram oportunidades nessa área de design", destacou Camilo Santana.

Segundo ressalta o governador, o equipamento será construído através de parceria público privada, mas sua gestão será assumida pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura (Secult).

Junto à escola, existe ainda a intenção da instalação de uma fábrica de móveis do lado, segundo disse o vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista, visando fortalecer a economia da cidade.

Desenvolvimento profissional

Para a empreendedora social e Diretora de Gente e Impacto Social da C. Rolim Engenharia e CEO da Somos Um, Ticiana Rolim, que já realiza trabalhos no Bom Jardim, a escola será a oportunidade de promover o desenvolvimento profissional e econômico de muitas pessoas da região, destacando as organizações sociais, universidades, e a própria sociedade civil como parceiros bem-vindos para a viabilização do projeto.

"Acreditamos que os desafios são enormes e que nenhum setor vai resolver sozinho. A gente precisa se unir, colocar o problema no centro. [...] Não temos a menor sombra de dúvidas que esse equipamento vai fazer um desenvolvimento humano, familiar e de redução de desigualdades de larga escala. Estou muito feliz, vamos dar esse pontapé e vamos já estar inaugurando esse espaço que vai transformar a vida de muitas pessoas e a economia do estado do Ceará", disse Ticiana.