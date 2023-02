Atendimento de crianças: Hospital Albert Sabin aumentará vagas em emergência e leitos de UTI

O Hospital Infantil Albert Sabin (Hias) vai abrir uma nova emergência e duplicar as vagas de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) pediátricas no próximo mês de março, conforme a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), nesta sexta-feira (10). Isso acontece devido ao aumento previsto da demanda devido à quadra chuvosa no Estado.

Nesse período, a incidência de síndromes respiratórias aumenta e as crianças fazem parte de um dos principais grupos afetados e por isso foi lançado um plano de contigência. A ampliação vai elevar de 8 para 16 o número de UTIs e implantar 50 pontos de cuidados no Hias.

Além disso, o Hospital Infantil Filantrópico (Sopai) e o Hias vão ter leitos de retaguarda, sendo que as cirurgias de média complexidade ficam no Albert Sabin. As estruturas municipais são acompanhadas pela Sesa para o reforço no atendimento.

No Albert Sabin, serão disponibilizados 50 leitos de cuidados intermediários, estrutura em implantação na unidade a partir da realocação de leitos para atender a demanda. Nesses espaços, as crianças ficam em atendimento sendo acompanhadas por equipe multiprofissional.

Essa adaptação na unidade referência de atendimento de saúde infantil no Ceará também acontece com o reforço do quadro de médicos, enfermeiros e fisioterapeutas. O número de profissionais, porém, ainda não foi divulgado.

Mas para evitar a superlotação da unidade também será feita uma triagem do estado de saúde dos pacientes.

Legenda: Pais devem buscar hospital apenas em casos mais graves de saúde Foto: Fabiane de Paula

Onde procurar ajuda médica

Os pacientes serão avaliados pelo grau de risco, e os de menor gravidade serão encaminhados a serviços básicos mais próximos do Hospital, em 3 postos de saúde, quando o Hias ultrapassar o limite de atendimento na emergência.

Isso porque muitas famílias acabam buscando o Hias para casos mais simples, o que prejudica o atendimento de pacientes em situação grave, como explica Joana Gurgel, secretária executiva de Atenção à Saúde e Desenvolvimento Regional.

"A gente já observa um aumento do volume de pacientes entrando nas emergências, o que denota que pessoas com grau leve a moderado estão indo para porta de hospital de nível terciário”, completa.

Joana Gurgel Secretária executiva de Atenção à Saúde e Desenvolvimento Regional Nesse momento, que a gente ainda está com doenças virais, gripes e resfriados, os pais devem encaminhar primeiro as crianças para unidades básicas de saúde. Casos moderados são com a UPA (Unidade de Pronto Atendimento)

A secretária executiva frisa que as crianças com quadros leves precisam ser levadas aos postos de saúde e “só devem vir ao hospital em casos severos ou encaminhados por médicos" para evitar prejuízos no atendimento.

