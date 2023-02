Vacina bivalente da Covid começa a ser aplicada no Ceará neste mês; veja data e como será esquema

A nova fase de vacinação contra a Covid no Ceará terá início ainda neste mês. A aplicação da vacina bivalente contra o coronavírus começa no dia 27 de fevereiro, como anunciou a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), nesta sexta-feira (10).

O Ceará já recebeu cerca de 32 mil doses do novo imunizante da Pfizer, cuja distribuição aos municípios será realizada já na próxima semana, entre os dias 16 e 23.

As informações são do epidemiologista Antonio Lima, secretário executivo de Vigilância em Saúde.

A imunização será realizada de forma escalonada, iniciando por grupos prioritários:

Fase 1

Pessoas de 70 anos ou mais, que já têm mais de 4 meses da 4ª dose;

Pessoas a partir de 12 anos em Instituições de Longa Permanência e os trabalhadores desses locais;

Pessoas imunocomprometidas;

Indígenas e quilombolas.

Fase 2

Idosos de 60 a 69 anos;

Fase 3

Gestantes e puérperas;

Fase 4

Profissionais de saúde;

Fase 5

Pessoas com deficiência permanente.

A previsão é de que o Estado receba do Ministério da Saúde mais 64.800 doses da vacina bivalente ainda no dia 15 deste mês. Uma semana depois, no dia 22, o maior lote desembarca no Ceará, com 632.280 unidades do novo imunizante. No total, a primeira fase contemplará 729.480 cearenses.

As datas para início cada fase serão definidas pelos municípios, que são os responsáveis por organizar a aplicação dos imunizantes. De acordo com Antonio Lima, as secretarias podem abranger vários públicos de forma simultânea, já que há doses suficientes para isso.

Quem pode tomar a vacina bivalente

Legenda: Vacina bivalente começa a ser aplicada no Ceará no dia 27 de fevereiro de 2023 Foto: Thiago Gadelha

Poderão tomar a nova vacina pessoas a partir de 12 anos de idade que já foram imunizadas, obrigatoriamente, com com pelo menos duas doses da vacina anterior: ou seja, que completaram o esquema vacinal primário.

“Nossa meta é 90% da população alvo, de forma escalonada. A estimativa do Ceará na primeira fase é de vacinar quase 620 mil pessoas”, complementa Antonio.

A vacina bivalente, produzida pela Pfizer, é uma atualização da proteção contra o coronavírus, e possui duas fórmulas: ambas com a mesma eficácia, como reforça a empresa.

“A ideia é que esse impulso seja para produção de anticorpos mais específicos para a Ômicron e suas subvariantes”, explica o secretário Antonio Lima.

Importância do reforço

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o imunologista Edson Teixeira, professor do Departamento de Patologia e Medicina Legal da Universidade Federal do Ceará (UFC), explicou que a chegada da vacina bivalente confere mais segurança à população, num momento em que a maioria já tomou a 4ª dose comum há mais de 6 meses.

“Não dá pra precisar como está a imunidade da população. Obviamente, a proteção permanece, porque não vemos aumento de casos. Mas a chegada da vacina bivalente é muito importante, porque protegerá contra a cepa original e as subvariantes da ômicron”, pontua Edson.

