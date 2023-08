Após acidente em academia, possibilidade de aluno voltar a andar é baixa, diz médico do paciente

O médico neurocirurgião João Ananias, à frente da equipe que atende Regilaneo da Silva Inácio, vítima do acidente enquanto treinava em uma academia em Juazeiro do Norte, Interior do Ceará, diz que a chance de o paciente voltar a andar "ainda é baixa".

Regilaneo segue internado no Hospital Santo Antônio e deve passar por cirurgia ainda neste fim de semana. Conforme o médico, a "coluna dele está instável, móvel". As informações dadas pelo médico foi publicada em vídeo na rede social da assessora de comunicação do hospital.

Primeiro, o especialista explica que é preciso fixar novamente a coluna, para depois pensar nas medidas de reabilitação.

A irmã da vítima disse em entrevista à equipe do Sistema Verdes Mares que Regilaneo atua como motorista de aplicativos. Segundo ela, médicos teriam dito à família que a chance de ele voltar a andar "é de 1%".

'GRANDE IMPACTO'

João Ananias explica que o acidente "foi um trauma de grande proporção, de grande impacto e grave".

João Ananias Médico neurocirurgião "Essa possibilidade (de voltar a andar) é pequena, em função de que a parte óssea fez quase que uma amputação na medula... Então as vias de comunicação, os nervos que sobem e descem do cérebro e para o cérebro se perderam praticamente. A possibilidade é muito pequena. Depois será feito ressonância para verificar isso"

O também neurocirurgião José Correia Júnior, que irá operar o paciente, explica que: "a lesão é complexa, com um desalinhamento ósseo significativo com possível ruptura de fibras importantes".

"Ele está acordado. Infelizmente não movimenta algumas partes do corpo. Os neurônios foram danificados de maneira importante... há necessidade de fazer medicação para evitar complicações, mas precisa realmente realizar o procedimento de correção cirúrgica", conforme José Correia.

SOCORRIDO ÀS PRESSAS

O acidente aconteceu nessa sexta-feira (4), enquanto o aluno descansava entre as séries. Ele foi socorrido às pressas, depois que a máquina atingiu os ombros e pescoço dele.

Washington Araújo, proprietário da academia, disse à TV Verdes Mares "lamenta o ocorrido e que estabelecimento vem prestando apoio e custeando parte dos gastos hospitalares".

Washington Araújo Sócio da academia Nossa preocupação não é financeira, nossa preocupação é com a saúde e restauração da vida dele, que ele possa se recuperar o mais breve possível. Se demorar ele pode perder os movimentos. Vamos fazer de tudo para que a nossa parte seja cumprida.

Legenda: Conforme a academia, a máquina segue livre para uso Foto: Lorena Tavares

Cícero Aparecido, coordenador da academia, explica que a máquina se chama 'hack squat' e é usada nos agachamentos. Segundo Cícero, o aluno que se machucou já treina "há bastante tempo" e "a máquina continua em uso, em perfeito estado".

"O aparelho em questão se encontrava em perfeito estado de funcionamento, visto que a máquina foi adquirida há menos de 60 dias. Salientamos que são efetuadas manutenções periódicas em todos os maquinários. Houve pronto atendimento de nossa equipe, que é capacitada para agir nessas emergências".

