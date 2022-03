Ao menos 125 municípios do Ceará registram chuvas em 24 horas

Entre as 7h de domingo (6) e as 7h desta segunda-feira (7), pelo menos 125 das 184 cidades do Ceará tiveram episódios de chuvas. O destaque do intervalo foi o Litoral de Fortaleza e a Região da Ibiapaba, que tiveram os maiores volumes pluviométricos.

Maranguape, Ipu e Horizonte, anotaram 140 e 108 milímetros de precipitações em 24 horas, ocupando as duas primeiras posições dos municípios com os principais acumulados monitorados pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Veja as 10 cidades do Ceará com mais chuvas

Maranguape - 140 mm

Ipu - 108 mm

Horizonte - 108 mm

Pires Ferreira - 107,4 mm

Santa Quitéria - 100 mm

Meruoca - 97 mm

Reriutaba - 95 mm

Ibiapina - 91 mm

Pacujá - 91 mm

Ipueiras - 88,6 mm

Fortaleza, que amanheceu pelo segundo dia consecutivo com nuvens carregadas e tempo fechado, anotou 41 milímetros no posto da Água Fria. Ainda não constam os dados dos postos de Messejana e do Castelão na atualização da Funceme às 8h51.

Previsão do tempo

Segundo o órgão, o cenário mais favorável às precipitações se dá em virtude de áreas de instabilidade provenientes da proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que é o principal sistema indutor de chuva nesta época do ano.

Além disso, efeitos locais, como temperatura, relevo e umidade, também contribuem para os registros de chuvas nesta segunda-feira (7).

A previsão do tempo para hoje é de céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva no centro-norte. No sul do Sertão Central e Inhamuns, no Cariri e na Jaguaribana, chuvas isoladas.